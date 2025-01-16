Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ chấm công, Bảo hiểm, thuế TNCN

Hỗ trợ biên soạn và cập nhật các nội quy, quy định của công ty.

Hỗ trợ quản lý các phần mềm: phần mềm nhân sự, chấm công, ...

Hỗ trợ đánh giá KPI hàng tháng của toàn bộ nhân viên.

Các công việc theo sự phân công của trưởng nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp, ưu tiên chuyên ngành nhân sự hoặc mong muốn theo đuổi lĩnh vực nhân sự.

Tiếng anh đọc hiểu tài liệu (Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp).

Tính tình cẩn thận, có kỹ năng lưu trữ hồ sơ, tài liệu một cách khoa học.

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt, kỹ năng giao tiếp tốt.

Có kỹ năng word, excel tốt.

Tại Công ty CP Savvycom Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường cởi mở, thân thiện, trẻ trung, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập

Hưởng các quyền lợi đặc biệt như: tiệc trà hàng ngày, câu lạc bộ (gym, bơi lội, bóng đá...), các hoạt động ngoại khóa, picnic, du lịch...

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tiếp cận với các thiết bị công nghệ cao.

Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (Thứ 2 – Thứ 6).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Savvycom

