Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Savvycom
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Công ty CP Savvycom

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty CP Savvycom

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ chấm công, Bảo hiểm, thuế TNCN
Hỗ trợ biên soạn và cập nhật các nội quy, quy định của công ty.
Hỗ trợ quản lý các phần mềm: phần mềm nhân sự, chấm công, ...
Hỗ trợ đánh giá KPI hàng tháng của toàn bộ nhân viên.
Các công việc theo sự phân công của trưởng nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp, ưu tiên chuyên ngành nhân sự hoặc mong muốn theo đuổi lĩnh vực nhân sự.
Tiếng anh đọc hiểu tài liệu (Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp).
Tính tình cẩn thận, có kỹ năng lưu trữ hồ sơ, tài liệu một cách khoa học.
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt, kỹ năng giao tiếp tốt.
Có kỹ năng word, excel tốt.

Tại Công ty CP Savvycom Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường cởi mở, thân thiện, trẻ trung, sáng tạo và chuyên nghiệp.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập
Hưởng các quyền lợi đặc biệt như: tiệc trà hàng ngày, câu lạc bộ (gym, bơi lội, bóng đá...), các hoạt động ngoại khóa, picnic, du lịch...
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tiếp cận với các thiết bị công nghệ cao.
Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (Thứ 2 – Thứ 6).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Savvycom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Savvycom

Công ty CP Savvycom

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tháp B Skypark, số 3 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

