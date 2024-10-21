Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà AD Building, Số 15 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Về công ty

ICTS Custom Software cung cấp các giải pháp phát triển phần mềm và ứng dụng di động cho các khách hàng là doanh nghiệp, startups, agencies có trụ sở tại Châu Âu, Nhật, Úc và Singapore. Ngoài sự chuyên nghiệp, đội ngũ ICTS đề cao sự minh bạch và thẳng thắn trong công việc, sự tinh gọn trong quản lý. Cơ hội thăng tiến cũng như các quyền lợi về thu nhập, trợ cấp đều được quyết định dựa trên khả năng và đóng góp của mỗi thành viên, không coi trọng bằng cấp, số năm kinh nghiệm. Tại ICTS, cơ hội là dành cho tất cả một cách công bằng.

Mô tả công việc

Mô tả công việ

Tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng, phân tích mô tả công việc; nghiên cứu thị trường lao động, xây dựng chân dung ứng viên và chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ cho việc tuyển dụng. Hỗ trợ các khâu trong quy trình tuyển dụng: Đăng bài tuyển dụng, thu thập CV, lọc CV, trao đổi và chăm sóc các Ứng viên, hẹn lịch phỏng vấn,... Tham gia vào quá trình đóng góp ý tưởng, hỗ trợ xây dựng thương hiệu tuyển dụng. Tham gia hỗ trợ các hoạt động văn hóa nội bộ. Thực hiện một số công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 theo học ngành Quản trị Nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Luật,... Có đam mê với ngành Nhân sự. Tiếng Anh tốt (4 kĩ năng). Có kiến thức cơ bản về Quản trị Nhân sự nói chung và Tuyển dụng nói riêng. Đã có kinh nghiệm tuyển dụng là một lợi thế. Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh đơn giản. Thành thạo vi tính văn phòng. Chủ động, sáng tạo trong công việc. Chính trực, thẳng thắn, đam mê thử thách và có mục tiêu yếu tố phát triển bản thân rõ ràng. Có laptop cá nhân. Thời gian thực tập: Thực tập full-time trong 6 tháng.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: trợ cấp 4.000.000 VNĐ /tháng. Có cơ hội được cân nhắc cho vị trí chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập. Hỗ trợ dấu mộc thực tập. Được đào tạo bài bản và tham gia vào tất cả công việc trong Quản trị nhân sự. Thời gian làm việc: 8h30 đến 18h00 từ thứ 2 – Thứ 6, KHÔNG OVERTIME, đảm bảo Work-life Balance. Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty:Cầu lông, Bóng bàn, Cinema fan,... Môi trường drama-free và hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp. Mỗi thành viên đều được tôn trọng và đánh giá công bằng dựa trên năng lực. Cafe, đồ uống luôn có sẵn tại văn phòng. Tham gia teambuilding 3 lần/năm, các sự kiện nội bộ do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.