Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 4 Triệu

Mức lương 4 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Tôn Đản, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 4 - 4 Triệu

Với vai trò của một Thực tập sinh Nhân sự, bạn sẽ đảm nhận vai trò:

Thực hiện các công việc liên quan đến đăng tuyển, tìm kiếm và sàng lọc ứng viên thông qua các nguồn tuyển dụng như các kênh đăng tuyển (TopCV, Linkedin,...) và các kênh truyền thông xã hội (Facebook, Group,...).

Hỗ trợ thực hiện phỏng vấn sơ bộ và nhập liệu, quản lý thông tin của ứng viên.

Quản lý các kênh tuyển dụng (Fanpage Facebook, Zalo, ...), viết content, thiết kế hình ảnh đăng tuyển dụng.

Hỗ trợ các công tác OnBoarding/ Offboarding.

Hỗ trợ thực hiện công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ, hợp đồng.

Hỗ trợ các công tác Marketing của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 4 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đang chờ bằng chuyên ngành liên quan đến nhân sự, quản trị nguồn nhân lực.

Chăm chỉ, chịu khó, chủ động ham học hỏi.

Có thể làm việc toàn thời gian.

Thành thạo Microsoft Office/Google Suite.

Ưu tiên ứng viên có khả năng phát triển nội dung và sử dụng một số công cụ thiết kế (Canva, Photoshop...).

Có kinh nghiệm tương đương với yêu cầu và có thể tham gia thực tập tối thiểu từ 3 tháng đến 6 tháng.

Tại CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: Từ 3.500.000 đến 4.000.000 VND/ Tháng tuỳ theo năng lực.

Thời gian thực tập: Tối thiểu 3 tháng.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Được tham gia các hoạt động nội bộ của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin