Tuyển Thực tập sinh Nhân sự FIT COSMETICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Thực hiện công việc hành chính (VPP, Văn thư, Giao nhận bưu phẩm,…)

Phối hợp tuyển dụng các vị trí Văn phòng và nhà máy

Hỗ trợ thực hiện hội nhập nhân sự mới

Lưu trữ giấy tờ, hồ sơ nhân sự,…

Các công việc khác theo yêu cầu quản lý

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm được 3 ngày/tuần

Sinh viên từ năm 2 trở đi

Nhiệt tình, chịu khó và chăm chỉ trong công việc

Có định hướng phát triển theo ngành nhân sự

Tại FIT COSMETICS Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản để hoàn thành công việc

Hướng dẫn công việc tận tình

Cung cấp trang thiết bị làm việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FIT COSMETICS

