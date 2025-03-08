Tuyển Thực tập sinh Nhân sự FIT COSMETICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại FIT COSMETICS
Mức lương
Đến 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 1 Triệu
Thực hiện công việc hành chính (VPP, Văn thư, Giao nhận bưu phẩm,…)
Phối hợp tuyển dụng các vị trí Văn phòng và nhà máy
Hỗ trợ thực hiện hội nhập nhân sự mới
Lưu trữ giấy tờ, hồ sơ nhân sự,…
Các công việc khác theo yêu cầu quản lý
Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể làm được 3 ngày/tuần
Sinh viên từ năm 2 trở đi
Nhiệt tình, chịu khó và chăm chỉ trong công việc
Có định hướng phát triển theo ngành nhân sự
Tại FIT COSMETICS Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản để hoàn thành công việc
Hướng dẫn công việc tận tình
Cung cấp trang thiết bị làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FIT COSMETICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
