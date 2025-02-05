Tuyển Thực tập sinh CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 100000 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai
- Hồ Chí Minh: 1/11/61 Đặng Thùy Trâm , Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 0 - 100000 Triệu
Hỗ trợ giáo viên soạn bài giảng, trợ giảng các lớp học
Chuẩn bị tài liệu giảng dạy,
Hỗ trợ các hoạt động event
Tham gia hỗ trợ tuyển sinh (trả lời fanpage, tư vấn khóa học)
Chi tiết công việc sinh viên ngành tiếng Nhật / đông phương
Địa điểm làm việc
Thời gian: được đăng ký lịch làm việc linh hoạt với lịch học(4 ngày/tuần)
Với Mức Lương 0 - 100000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai Thì Được Hưởng Những Gì
Được rèn luyện các kĩ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, thuyết trình, giao tiếp với khách hàng, giới thiệu sản phẩm...
Được hướng dẫn cách soạn giáo án, phương pháp giảng dạy
Được tham gia các lớp học của trung tâm để nâng cao tiếng Nhật
Đủ năng lực sẽ được xếp lớp dạy.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
