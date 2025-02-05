Tuyển Thực tập sinh CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 100000 Triệu

Mức lương 0 - 100000 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/11/61 Đặng Thùy Trâm , Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 0 - 100000 Triệu

Hỗ trợ giáo viên soạn bài giảng, trợ giảng các lớp học

Chuẩn bị tài liệu giảng dạy,

Hỗ trợ các hoạt động event

Tham gia hỗ trợ tuyển sinh (trả lời fanpage, tư vấn khóa học)

Chi tiết công việc sinh viên ngành tiếng Nhật / đông phương

Địa điểm làm việc

Thời gian: được đăng ký lịch làm việc linh hoạt với lịch học(4 ngày/tuần)

Với Mức Lương 0 - 100000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3-4

Tại CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ dấu mộc và chữ ký xác nhận thực tập, hướng dẫn làm báo cáo thực tập

Được rèn luyện các kĩ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, thuyết trình, giao tiếp với khách hàng, giới thiệu sản phẩm...

Được hướng dẫn cách soạn giáo án, phương pháp giảng dạy

Được tham gia các lớp học của trung tâm để nâng cao tiếng Nhật

Đủ năng lực sẽ được xếp lớp dạy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin