Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: TK31/23 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ các công việc chuyên môn trong bộ phận Nhân sự: chủ yếu là tuyển dụng, đăng bài, nhập data ứng viên
Gọi phỏng vấn ứng viên
Hỗ trợ công tác lưu trữ dữ liệu chung
Các công việc khác theo sự sắp xếp của Ban Điều hành
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc fulltime giờ hành chính từ Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 17h
Ưu tiên sinh viên ngành QTKD, QTNS,...
Linh hoạt, nhạy bén trong giao tiếp, trao đổi và nhìn nhận ứng viên
Có kinh nghiệm ngành Nhà hàng - Khách sạn là lợi thế
Sinh viên năm 2-3, có laptop cá nhân.
Chủ động, trách nhiệm trong công việc (làm ra làm , chơi ra chơi);
Tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng học hỏi (phòng Nhân sự sẵn sàng đào tạo full kĩ năng)
Đam mê ngành nhân sự, muốn theo đuổi lâu dài.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo về chuyên môn, tham gia trực tiếp vào công việc tuyển dụng nhân sự
- Có hỗ trợ dấu thực tập. Doanh nghiệp F&B lớn với quy mô 200 nhân sự
- Lương học việc: 2,000,000 - 3,000,000 VNĐ/tháng
- Trong thời gian thực tập nếu thực tập sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với công ty thì có thể được xét tuyển để trở thành nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
