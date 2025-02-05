Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TK31/23 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ các công việc chuyên môn trong bộ phận Nhân sự: chủ yếu là tuyển dụng, đăng bài, nhập data ứng viên

Gọi phỏng vấn ứng viên

Hỗ trợ công tác lưu trữ dữ liệu chung

Các công việc khác theo sự sắp xếp của Ban Điều hành

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc fulltime giờ hành chính từ Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 17h

Ưu tiên sinh viên ngành QTKD, QTNS,...

Linh hoạt, nhạy bén trong giao tiếp, trao đổi và nhìn nhận ứng viên

Có kinh nghiệm ngành Nhà hàng - Khách sạn là lợi thế

Sinh viên năm 2-3, có laptop cá nhân.

Chủ động, trách nhiệm trong công việc (làm ra làm , chơi ra chơi);

Tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng học hỏi (phòng Nhân sự sẵn sàng đào tạo full kĩ năng)

Đam mê ngành nhân sự, muốn theo đuổi lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo về chuyên môn, tham gia trực tiếp vào công việc tuyển dụng nhân sự

- Có hỗ trợ dấu thực tập. Doanh nghiệp F&B lớn với quy mô 200 nhân sự

- Lương học việc: 2,000,000 - 3,000,000 VNĐ/tháng

- Trong thời gian thực tập nếu thực tập sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với công ty thì có thể được xét tuyển để trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.