Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Công ty Cổ phần Funtap
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công ty Cổ phần Funtap

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Funtap

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

-Tham gia xây dựng thương hiệu tuyển dụng trên các nền tảng số: Tiktok, Facebook, Linkedin...
-Hỗ trợ khai thác nguồn thông tin ứng viên, đăng thông tin tuyển dụng trên các nền tảng xã hội.
-Sàng lọc và lựa chọn ứng viên phù hợp. Hỗ trợ liên hệ ứng viên sắp xếp lịch phỏng vấn.
-Tham gia các hoạt động, sự kiện truyền thông thương hiệu tuyển dụng như: Job Fair, Company Tour, kí kết MOU, …
-Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Đang là sinh viên năm 3, 4 tại các trường Đại học.
-Có định hướng trong lĩnh vực nhân sự (sẽ được đào tạo bài bản), tuyển dụng,...
-Khả năng sử dụng các công cụ thiết kế như Canva, CapCut,… ở mức cơ bản
-Có thể làm việc tại văn phỏng tối thiểu 5 buổi/tuần
-Ưu tiên ứng viên tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa tại trường, CLB.
-Ưu tiên ứng viên đã từng xây kênh Tik Tok
-Có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Funtap Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập 1,500,000 VNĐ/tháng
-Được định hướng chuyên môn sớm, được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ.
-Được trải nghiệm môi trường văn hóa trẻ trung, năng động, hiện đại.
-Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được review hợp đồng nếu kinh nghiệm phù hợp
-Ca làm việc linh hoạt (Tối thiểu 20h/tuần)
-Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6, buổi sáng 9h - 12h30; buổi chiều 13h30 - 18h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Funtap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Funtap

Công ty Cổ phần Funtap

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

