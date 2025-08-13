Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Funtap
- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
-Tham gia xây dựng thương hiệu tuyển dụng trên các nền tảng số: Tiktok, Facebook, Linkedin...
-Hỗ trợ khai thác nguồn thông tin ứng viên, đăng thông tin tuyển dụng trên các nền tảng xã hội.
-Sàng lọc và lựa chọn ứng viên phù hợp. Hỗ trợ liên hệ ứng viên sắp xếp lịch phỏng vấn.
-Tham gia các hoạt động, sự kiện truyền thông thương hiệu tuyển dụng như: Job Fair, Company Tour, kí kết MOU, …
-Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có định hướng trong lĩnh vực nhân sự (sẽ được đào tạo bài bản), tuyển dụng,...
-Khả năng sử dụng các công cụ thiết kế như Canva, CapCut,… ở mức cơ bản
-Có thể làm việc tại văn phỏng tối thiểu 5 buổi/tuần
-Ưu tiên ứng viên tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa tại trường, CLB.
-Ưu tiên ứng viên đã từng xây kênh Tik Tok
-Có laptop cá nhân.
Tại Công ty Cổ phần Funtap Thì Được Hưởng Những Gì
-Được định hướng chuyên môn sớm, được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ.
-Được trải nghiệm môi trường văn hóa trẻ trung, năng động, hiện đại.
-Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được review hợp đồng nếu kinh nghiệm phù hợp
-Ca làm việc linh hoạt (Tối thiểu 20h/tuần)
-Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6, buổi sáng 9h - 12h30; buổi chiều 13h30 - 18h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Funtap
