Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH TM & Truyền Thông Vũ Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 633 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

- Phụ trách nội dung truyền thông cho thương hiệu và sản phẩm của công ty và khách hàng.

- Lên chiến lược nội dung, hình ảnh và video trên các nền tảng Website của Công ty & Khách Hàng.

- Hỗ trợ lên ý tưởng và lập kế hoạch, xây dựng chiến lược content các sản phẩm dịch vụ.

- Xây dựng Link Building tổng thể (onpage - offpage)

- Hỗ trợ tạo ra các chiến dịch truyền thông, marketing cho doanh nghiệp

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh viên năm 1, 2, 3, 4 của các trường đại học, chuyên ngành CNTT, Nhân Văn, Kinh tế, Marketing và truyền thông.

- Có tinh thần và trách nhiệm công công việc. Có laptop làm việc.

- Thực tập fulltime (sắp xếp theo lịch học nếu bận).

Tại Công ty TNHH TM & Truyền Thông Vũ Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các khóa học miễn phí do công ty tổ chức

- Không yêu cầu kinh nghiệm/bằng cấp, chỉ cần bạn đam mê SEO.

- Được bồi dưỡng các kiến thức về Fullstack Marketing SEO

- Được hỗ trợ học phí học các lớp nâng cao bồi dưỡng chuyên môn từ các trung tâm nổi tiếng về SEO, Marketing.

- Được làm việc chung với các anh/chị trong team nhiệt huyết, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing. Giải Pháp SEO có thể giúp bạn đạt đến đỉnh cao trong nghề.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & Truyền Thông Vũ Long

