Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ Dogoo làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Dogoo
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lê Lợi, Hà Cầu, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, tin nhắn, email.
Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
Ghi nhận và phản hồi các vấn đề, góp ý từ khách hàng.
Hỗ trợ các công việc hành chính liên quan.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên các trường đại học, ưu tiên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing, CNTT...
Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.
Có khả năng làm việc nhóm, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
Có thể làm việc tối thiểu 20 giờ/tuần.
Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.
Có khả năng làm việc nhóm, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
Có thể làm việc tối thiểu 20 giờ/tuần.
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Dogoo Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh: 25.000đ/giờ + Thưởng KPI
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội học hỏi thực tế.
Được đào tạo kỹ năng chăm sóc khách hàng và giao tiếp chuyên nghiệp
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội học hỏi thực tế.
Được đào tạo kỹ năng chăm sóc khách hàng và giao tiếp chuyên nghiệp
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Dogoo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI