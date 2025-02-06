Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ Dogoo làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Lợi, Hà Cầu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, tin nhắn, email.

Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

Ghi nhận và phản hồi các vấn đề, góp ý từ khách hàng.

Hỗ trợ các công việc hành chính liên quan.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên các trường đại học, ưu tiên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing, CNTT...

Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.

Có khả năng làm việc nhóm, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

Có thể làm việc tối thiểu 20 giờ/tuần.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Dogoo Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 25.000đ/giờ + Thưởng KPI

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội học hỏi thực tế.

Được đào tạo kỹ năng chăm sóc khách hàng và giao tiếp chuyên nghiệp

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Dogoo

