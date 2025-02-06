Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ Dogoo làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ Dogoo làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Dogoo
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Dogoo

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Dogoo

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lê Lợi, Hà Cầu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, tin nhắn, email.
Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
Ghi nhận và phản hồi các vấn đề, góp ý từ khách hàng.
Hỗ trợ các công việc hành chính liên quan.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên các trường đại học, ưu tiên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing, CNTT...
Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.
Có khả năng làm việc nhóm, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
Có thể làm việc tối thiểu 20 giờ/tuần.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Dogoo Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 25.000đ/giờ + Thưởng KPI
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội học hỏi thực tế.
Được đào tạo kỹ năng chăm sóc khách hàng và giao tiếp chuyên nghiệp
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Dogoo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Dogoo

Công ty Cổ phần Công nghệ Dogoo

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 159 Lê Lợi, Hà Đông, Hà Nội

