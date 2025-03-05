Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Việt Hương Buildings, Tân Triều, Thanh Trì, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tuyển dụng (80%):

Tham gia vào quá trình tuyển dụng (mass): đăng tuyển, sàng lọc ứng viên, liên hệ hẹn phỏng vấn theo sự phân công của Quản lý

Hỗ trợ gọi điện mời phỏng vấn, tham gia phỏng vấn và support CV cho các bạn Recruitment Executive.

Tham gia vào hoạt động xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, xây dựng fanpage, group tuyển dụng

Paperwork (20%):

Hỗ trợ hướng dẫn nhân viên full time ký hợp đồng, theo sát quá trình bổ sung hồ sơ của ứng viên

Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ra trường các trường Cao đẳng/Đại học,...

Ngoại hình khá, tự tin, nhanh nhẹn, chủ động.

Cẩn trọng, nhiệt tình, trách nhiệm và có tinh thần đoàn kết.

Có khả năng kết nối, diễn đạt.

Khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Yêu thích và định hướng phát triển trong lĩnh vực nhân sự, đặc biệt là tuyển dụng.

Có Laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 3.000.000 vnđ/tháng – 5.000.000 vnđ/tháng + Thưởng (Thưởng Thành tích/Thưởng sáng kiến....).

Được đào tạo bài bản và làm thực chiến về tuyển dụng;

Có cơ hội tiếp nhận ở vị trí nhân viên chính thức;

Môi trường thoải mái, trẻ trung, 90% nhân sự trong công ty thuộc genZ;

Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty. Cơ hội học tập từ những buổi chia sẻ của các nhân sự có chuyên môn cao.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện làm việc máu lửa, sáng tạo, tích cực đề xuất những hình thức thể hiện mới và lập kế hoạch triển khai.

Công ty môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích trao đổi thẳng thắn, đề xuất để phát huy khả năng của bản thân.

Hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng quý, hàng năm: du lịch, tổng kết, liên hoan (thường xuyên), sinh nhật, team buildings,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

