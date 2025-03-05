Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Mức lương 3 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa HUD3, 121 - 123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

Tiếp nhận, khảo sát và thu thập yêu cầu nghiệp vụ từ khách hàng

Phân tích yêu cầu và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được

Tài liệu hóa hệ thống (URD, SRS…), lưu giữ và quản lý tài liệu

Dựng mockup và prototype theo yêu cầu chức năng

Phối hợp các bên liên quan để đảm bảo tiến độ xây dựng sản phẩm.

Tham gia thực hiện kiểm thử tính năng của ứng dụng, hệ thống ở góc độ người dùng cuối (UAT).

Quản lý, cập nhật sự thay đổi yêu cầu từ phía khách hàng và trong quá trình xây dựng, triển khai sản phẩm

Phối hợp với các nhóm phát triển trong suốt quá trình xây dựng

Các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Là sinh viên năm cuối các Trường Đại học thuộc các ngành Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin.

Có hiểu biết tất cả vòng đời của dự án phần mềm từ giai đoạn khảo sát tới giai đoạn UAT.

Có kỹ năng tư duy phản biện, tư duy logic, kỹ năng giao tiếp tốt (đàm phán, thuyết phục, thương lượng nắm bắt tốt.

Tư duy logic và khả năng thuyết trình khá.

Có hiểu biết tốt về HTML, CSS, Javascript là một điểm cộng.

Tiếng Anh đọc hiểu

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản miễn phí bằng các dự án thực tế của công ty và đối tác.

Có cơ hội join các dự án lớn trong nước và ngoài nước.

Công ty có hỗ trợ dấu mộc.

Được hướng dẫn chuyên môn bởi các chuyên gia giỏi, có cơ hội thực hành và trau dồi các kỹ năng nghiệp vụ.

Làm việc trong môi trường trẻ, join vào nhiều IT projects thú vị & thực tế, hoan nghênh những ý kiến đóng góp giúp cải tiến, nâng cao hiệu quả làm việc.

Gửi xe, team building: Free.

Hoạt động văn hóa nội bộ phong phú: CLB bóng đá, cầu lông...

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00, nghỉ trưa 1h30 từ 12h - 13h30.

