Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet

Mức lương
3 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Tòa HUD3, 121

- 123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

Tiếp nhận, khảo sát và thu thập yêu cầu nghiệp vụ từ khách hàng
Phân tích yêu cầu và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được
Tài liệu hóa hệ thống (URD, SRS…), lưu giữ và quản lý tài liệu
Dựng mockup và prototype theo yêu cầu chức năng
Phối hợp các bên liên quan để đảm bảo tiến độ xây dựng sản phẩm.
Tham gia thực hiện kiểm thử tính năng của ứng dụng, hệ thống ở góc độ người dùng cuối (UAT).
Quản lý, cập nhật sự thay đổi yêu cầu từ phía khách hàng và trong quá trình xây dựng, triển khai sản phẩm
Phối hợp với các nhóm phát triển trong suốt quá trình xây dựng
Các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Là sinh viên năm cuối các Trường Đại học thuộc các ngành Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin.
Có hiểu biết tất cả vòng đời của dự án phần mềm từ giai đoạn khảo sát tới giai đoạn UAT.
Có kỹ năng tư duy phản biện, tư duy logic, kỹ năng giao tiếp tốt (đàm phán, thuyết phục, thương lượng nắm bắt tốt.
Tư duy logic và khả năng thuyết trình khá.
Có hiểu biết tốt về HTML, CSS, Javascript là một điểm cộng.
Tiếng Anh đọc hiểu

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản miễn phí bằng các dự án thực tế của công ty và đối tác.
Có cơ hội join các dự án lớn trong nước và ngoài nước.
Công ty có hỗ trợ dấu mộc.
Được hướng dẫn chuyên môn bởi các chuyên gia giỏi, có cơ hội thực hành và trau dồi các kỹ năng nghiệp vụ.
Làm việc trong môi trường trẻ, join vào nhiều IT projects thú vị & thực tế, hoan nghênh những ý kiến đóng góp giúp cải tiến, nâng cao hiệu quả làm việc.
Gửi xe, team building: Free.
Hoạt động văn hóa nội bộ phong phú: CLB bóng đá, cầu lông...
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00, nghỉ trưa 1h30 từ 12h - 13h30.
Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet

Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa HUD3, 121-123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

