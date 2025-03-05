Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH OHF làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa B Việt Đức Complex, 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Hỗ trợ các buổi quay chụp

- Hỗ trợ booking influencers

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Ứng viên có đam mê, hứng thú với công việc trên hoặc muốn phát triển trong ngành truyền thông/ marketing.

● Sinh viên năm 3, 4 học chuyên ngành Truyền thông/ Marketing/ Media. Có thể sắp xếp lên công ty 3 buổi/ tuần. (VD: sáng thứ 3, chiều thứ 5 và sáng thứ 6).

● Có laptop làm việc.

Tại Công ty TNHH OHF Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: 2.000.000đ - 3.000.000đ, tùy vào kinh nghiệm đã có hoặc thời gian có thể tham gia công việc.

● Học thêm các kiến thức về marketing, truyền thông và có thêm các mối quan hệ trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH OHF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.