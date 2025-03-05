Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH OHF làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH OHF
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: tòa B Việt Đức Complex, 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
- Hỗ trợ các buổi quay chụp
- Hỗ trợ booking influencers
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Ứng viên có đam mê, hứng thú với công việc trên hoặc muốn phát triển trong ngành truyền thông/ marketing.
● Sinh viên năm 3, 4 học chuyên ngành Truyền thông/ Marketing/ Media. Có thể sắp xếp lên công ty 3 buổi/ tuần. (VD: sáng thứ 3, chiều thứ 5 và sáng thứ 6).
● Có laptop làm việc.
Tại Công ty TNHH OHF Thì Được Hưởng Những Gì
● Thu nhập: 2.000.000đ - 3.000.000đ, tùy vào kinh nghiệm đã có hoặc thời gian có thể tham gia công việc.
● Học thêm các kiến thức về marketing, truyền thông và có thêm các mối quan hệ trong ngành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH OHF
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
