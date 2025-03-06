Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 CT1A Chung cư VOV Mễ trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Setup ánh sáng, thiết bị cho buổi quay.

Thực hiện ghi hình và hỗ trợ ghi hình.

Hậu kì, dựng video trên các phần mềm liên quan.

Quản lý tài nguyên, dữ liệu sau quay.

Bảo trì thiết bị sau quay

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sáng tạo, mặn mòi, năng động, trẻ trung.

Có đam mê và muốn phát triển trong ngành sản xuất video Tiktok, Youtube.

Tôn trọng deadline, làm việc nghiêm túc, kiên trì và có trách nhiệm.

Đi làm full-time

Có kỹ năng cơ bản về capcut, adobe premiere

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận

Môi trường thân thiện, bồi dưỡng kiến thức và tư duy thiết kế xây dựng thương hiệu.

Được đào tạo về setup quay, dựng.

Được tham gia các hoạt động của công ty.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM

