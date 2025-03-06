Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2 CT1A Chung cư VOV Mễ trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Setup ánh sáng, thiết bị cho buổi quay.
Thực hiện ghi hình và hỗ trợ ghi hình.
Hậu kì, dựng video trên các phần mềm liên quan.
Quản lý tài nguyên, dữ liệu sau quay.
Bảo trì thiết bị sau quay
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sáng tạo, mặn mòi, năng động, trẻ trung.
Có đam mê và muốn phát triển trong ngành sản xuất video Tiktok, Youtube.
Tôn trọng deadline, làm việc nghiêm túc, kiên trì và có trách nhiệm.
Đi làm full-time
Có kỹ năng cơ bản về capcut, adobe premiere
Có đam mê và muốn phát triển trong ngành sản xuất video Tiktok, Youtube.
Tôn trọng deadline, làm việc nghiêm túc, kiên trì và có trách nhiệm.
Đi làm full-time
Có kỹ năng cơ bản về capcut, adobe premiere
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận
Môi trường thân thiện, bồi dưỡng kiến thức và tư duy thiết kế xây dựng thương hiệu.
Được đào tạo về setup quay, dựng.
Được tham gia các hoạt động của công ty.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Môi trường thân thiện, bồi dưỡng kiến thức và tư duy thiết kế xây dựng thương hiệu.
Được đào tạo về setup quay, dựng.
Được tham gia các hoạt động của công ty.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI