Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Mức lương
Đến 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà Pax Sky, 63
- 65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 4 Triệu
Vẽ Comic, thiết kế cho Page Bò và Gấu (nhân vật đã có sẵn, có thể sáng tạo thêm)
Hỗ trợ các phòng ban khác về thiết kế (nếu có yêu cầu).
Các công việc khác do Trưởng nhóm yêu cầu.
Địa chỉ làm việc: Toà nhà Pax Sky, 63 - 65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng vẽ tay tốt, sử dụng thành thạo Wacom, Photoshop, Illustrator hoặc các phần mềm vẽ khác.
Có kinh nghiệm về thị trường CHỨNG KHOÁN là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.
Có khả năng xử lý tốt các tình huống phát sinh trong công việc.
Có kinh nghiệm về thị trường CHỨNG KHOÁN là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.
Có khả năng xử lý tốt các tình huống phát sinh trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng lương thực tập sinh.
Thời gian làm việc linh hoạt.
Được học các kiến thức thực tế từ các chuyên gia của công ty, phù hợp cho các bạn mong muốn sau này làm ngành Tài chính, ngân hàng, chứng khoán.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu chứng minh được năng lực phù hợp.
Thời gian làm việc linh hoạt.
Được học các kiến thức thực tế từ các chuyên gia của công ty, phù hợp cho các bạn mong muốn sau này làm ngành Tài chính, ngân hàng, chứng khoán.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu chứng minh được năng lực phù hợp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
