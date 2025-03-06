Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ thực hiện việc link building trên các forum, diễn đàn, MXH theo yêu cầu.

Hỗ trợ thực hiện một số công việc liên quan đến SEO theo yêu cầu như viết content, đăng bài viết chuẩn SEO, tối ưu SEO,...

Đo lường hiệu suất và báo cáo công việc hằng tuần.

Tiếp nhận và hoàn thiện các công việc theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Cẩn thận, có trách nhiệm, sáng tạo, không ngại khó, chăm chỉ.

Ham học hỏi, có đam mê với SEO, thái độ làm việc tích cực, chủ động, cầu thị, tận tâm và hoà nhã.

Thành thạo sử dụng các phần mềm quản lý và xuất bản nội dung như WordPress,...

Có kỹ năng viết bài content chuẩn seo cơ bản (Không dùng AI)

Biết đọc hiểu các chỉ số cơ bản trên Google Search Console và Google Analytic.

Am hiểu về SEO và tối ưu nội dung trên website.

Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có thể làm việc fulltime và có laptop cá nhân để phục vụ công việc.

Ưu tiên ứng viên đã từng triển khai dự án hoặc được tiếp xúc với mảng phần mềm công nghệ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 2triệu – 5triệu (hỗ trợ theo năng lực)

Có hỗ trợ dấu mộc thực tập

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Được đào tạo và update kiến thức, nghiệp vụ và phát triển bản thân

Tạo ra kết quả rõ ràng có thể được xem xét và đề xuất lên nhân sự nguồn của công ty.

Được thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13,…. Theo quy định của công ty

Được tham gia các sự kiện, teambuilding và các hoạt động khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH

