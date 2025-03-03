Tuyển Thực tập sinh AMIGO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 10, tòa nhà Indochina Plaza, số 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng cho vị trí DevOps như: Container platform, Kubernetes, CI/CD…

Được đào tạo sử dụng các sản phẩm Container platform đang được các doanh nghiệp sử dụng phổ biến trên thế giới cũng như tại Việt Nam: Red Hat OpenShift, Tanzu…

Được đào tạo các kiến thức về Automation và sử dụng các platform automation phổ biến, như Ansible

Tham gia học hỏi, nghiên cứu nhiều công nghệ liên quan tới vị trí DevOps: Prometheus, Grafana, Service Mesh…

Tham gia vào các dự án thực tế của công ty cho các khách hàng là những ngân hàng, công ty chứng khoán, bảo hiểm lớn tại Việt Nam: Techcombank, MB Bank, Agribank, VPS Securities…

Tham gia vào các hoạt động văn hóa của Team và công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên những năm cuối đang theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính, Hệ thống thông tin… và các ngành khác liên quan đến khối ngành về công nghệ, hạ tầng, kỹ thuật thuộc các trường: Bách khoa, Bưu chính viễn thông và Quốc gia.

Kết quả học tập GPA từ 3.0 trở lên tại thời điểm ứng tuyển.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng anh (TOEIC 450)

Có thể tham gia thực tập: full time 2-3 ngày/ tuần, hoặc part time tối thiểu 70% số buổi/tuần.

Tư duy logic tốt, cầu tiến, ham học hỏi, có trách nhiệm với bản thân và tập thể

Tại AMIGO Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình đào tạo bài bản, giúp bạn nâng cao kiến thức chuyên môn và phát triển kỹ năng mềm.

Mentor & Dẫn dắt trực tiếp bởi Đội ngũ lãnh đạo cao cấp của công ty

Trải nghiệm thực tế trong môi trường doanh nghiệp công nghệ hàng đầu.

Hỗ trợ phụ cấp hấp dẫn lên tới 5.000.000 đồng/tháng trong 3 tháng đầu tiên.

Mức thu nhập cạnh tranh lên tới 18 tháng lương/năm khi trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập.

Ăn trưa, ăn sáng miễn phí và tham gia các hoạt động nội bộ tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AMIGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin