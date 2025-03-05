Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM
Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 40 Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 3 Triệu
Theo dõi Internet và mạng xã hội, Tiktok theo kịp các xu hướng, khám phá các chủ đề hấp dẫn và thú vị
Sáng tạo và sản xuất nội dung trên Tiktok
Hỗ trợ quay video Tiktok
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận Marketing
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Chăm chỉ, tính cách nhiệt tình, cởi mở, thân thiện, có sự ham học hỏi cầu tiến
Biết tiếng Nhật cơ bản N5-N4 hoặc HSK 3
Có laptop và biết sử dụng các công cụ office (gg meet, word, excel, googledrive,...)
Ưu tiên ứng viên có khả năng sáng tạo, phân tích nội dung, thông tin theokịp xu hướng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu mộc, xác nhận thực tập cho sinh viên cần hoàn thành chương trình thực tập.
Hỗ trợ dấu mộc, xác nhận thực tập
Trợ cấp thiết bị làm việc: Hỗ trợ 2.000.000 VNĐ + phụ cấp ăn trưa (áp dụng cho nhân viên full-time).
Trợ cấp thiết bị làm việc
2.000.000 VNĐ
phụ cấp ăn trưa
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 02 tháng thực tập, đánh giá dựa trên năng lực và hiệu quả công việc.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
02 tháng thực tập
Ưu đãi học tập hấp dẫn: Được học thử và giảm giá học phí các khóa học của Riki.
Ưu đãi học tập hấp dẫn
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo: Khuyến khích khám phá và phát triển năng lực cá nhân, tạo cơ hội để thử thách và đột phá trong công việc.
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo
Phát triển kỹ năng cá nhân
Rèn luyện sự linh hoạt và nhạy bén trong giao tiếp, xử lý tình huống.
Được đào tạo thường xuyên, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng mềm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
