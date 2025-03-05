Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 40 Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Theo dõi Internet và mạng xã hội, Tiktok theo kịp các xu hướng, khám phá các chủ đề hấp dẫn và thú vị

Sáng tạo và sản xuất nội dung trên Tiktok

Hỗ trợ quay video Tiktok

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận Marketing

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Chăm chỉ, tính cách nhiệt tình, cởi mở, thân thiện, có sự ham học hỏi cầu tiến

Biết tiếng Nhật cơ bản N5-N4 hoặc HSK 3

Có laptop và biết sử dụng các công cụ office (gg meet, word, excel, googledrive,...)

Ưu tiên ứng viên có khả năng sáng tạo, phân tích nội dung, thông tin theokịp xu hướng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc, xác nhận thực tập cho sinh viên cần hoàn thành chương trình thực tập.

Hỗ trợ dấu mộc, xác nhận thực tập

Trợ cấp thiết bị làm việc: Hỗ trợ 2.000.000 VNĐ + phụ cấp ăn trưa (áp dụng cho nhân viên full-time).

Trợ cấp thiết bị làm việc

2.000.000 VNĐ

phụ cấp ăn trưa

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 02 tháng thực tập, đánh giá dựa trên năng lực và hiệu quả công việc.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

02 tháng thực tập

Ưu đãi học tập hấp dẫn: Được học thử và giảm giá học phí các khóa học của Riki.

Ưu đãi học tập hấp dẫn

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo: Khuyến khích khám phá và phát triển năng lực cá nhân, tạo cơ hội để thử thách và đột phá trong công việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo

Phát triển kỹ năng cá nhân

Rèn luyện sự linh hoạt và nhạy bén trong giao tiếp, xử lý tình huống.

Được đào tạo thường xuyên, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin