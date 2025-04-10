Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 34T, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ các anh chị phòng ban tư vấn về các gói dịch vụ Luật cho các Doanh nghiệp (Các gói thành lập doanh nghiệp mới, thay đổi giấy phép kinh doanh, giấy phép con, đầu tư nước ngoài …) từ nguồn data chạy marketing mang về.

Hỗ trợ chốt dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Luật

Có laptop cá nhân để phục vụ công việc

Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, nhiệt tình trong công việc

Là người cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn.

Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

