Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 34T, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ các anh chị phòng ban tư vấn về các gói dịch vụ Luật cho các Doanh nghiệp (Các gói thành lập doanh nghiệp mới, thay đổi giấy phép kinh doanh, giấy phép con, đầu tư nước ngoài …) từ nguồn data chạy marketing mang về.
Hỗ trợ chốt dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Luật
Có laptop cá nhân để phục vụ công việc
Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, nhiệt tình trong công việc
Là người cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn.

Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 34t P. Hoàng Đạo Thúy, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

