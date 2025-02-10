Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Đầu Tư Phan Gia Thịnh làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 3 - 10 Triệu

Mức lương 3 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 36 Hoàng Minh Thảo, p.Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

Tham gia vào quá trình thiết kế kiến trúc, phát triển ý tưởng và tạo ra các bản vẽ kỹ thuật cho các dự án xây dựng.

Tham gia vào các cuộc họp, thảo luận, và trình bày ý tưởng thiết kế cho khách hàng.

Sử dụng phần mềm tốt để tạo mô hình 3D, bản vẽ 2D, và các tài liệu kỹ thuật liên quan.

Theo dõi và cập nhật tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng và hiệu quả của công việc.

Kiểm tra các lỗi xung đột trong thiết kế.

Phối hợp với các thành viên trong nhóm thiết kế

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng dựng hình và Render phối cảnh ngoại thất, nội thất.

Nắm vững kiến thức về kiến trúc, thiết kế kiến trúc, và các quy chuẩn xây dựng.

Thiết kế và triển khai bản vẽ kiến trúc bằng phần mềm Autocad, 3D, sketchup...

Có tinh thần trách nhiệm, siêng năng chịu khó học hỏi, chịu được áp lực.

Tốt nghiệp học chuyên ngành Kiến trúc hoặc các ngành nghề liên quan.

Tại Công ty TNHH Đầu Tư Phan Gia Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực

Năng lục tốt trả lương như nhân viên chính thức 8tr -12 tr

Được làm việc lâu dài cùng Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư Phan Gia Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin