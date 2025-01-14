Tuyển Thực tập sinh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện - Được đào tạo nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn một cách bài bản và hoàn toàn miễn phí.. - Cơ hội thăng tiến lên nhân viên chính thức - Hỗ trợ đóng mộc tròn, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

-Phân bổ lịch trực cho team Sales (Sales online & telesales)

-Phân bổ data, giám sát việc xử lý data của Sales. Đảm bảo sử dụng tối ưu nguồn Data

-Audit chất lượng cuộc gọi/ tin nhắn với khách hàng. Đề xuất kịch bản tư vấn

-Tổng hợp, phân tích các báo cáo phục vụ mục tiêu phát triển kinh doanh

-Hỗ trợ chăm sóc, up sales khách hàng đang thực hiện

-Hỗ trợ tuyển dụng & đào tạo kiến thức dịch vụ

-Các hỗ trợ khác

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có tư duy phân tích tốt về số

-Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt Microsof Excel, outook, google sheet

-Chủ động, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

-Nhanh nhẹn, năng động, chịu khó.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 3 triệu VND - 4 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER

