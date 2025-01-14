Tuyển Thực tập sinh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER
- Hồ Chí Minh:
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện
- Được đào tạo nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn một cách bài bản và hoàn toàn miễn phí..
- Cơ hội thăng tiến lên nhân viên chính thức
- Hỗ trợ đóng mộc tròn, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
-Phân bổ lịch trực cho team Sales (Sales online & telesales)
-Phân bổ data, giám sát việc xử lý data của Sales. Đảm bảo sử dụng tối ưu nguồn Data
-Audit chất lượng cuộc gọi/ tin nhắn với khách hàng. Đề xuất kịch bản tư vấn
-Tổng hợp, phân tích các báo cáo phục vụ mục tiêu phát triển kinh doanh
-Hỗ trợ chăm sóc, up sales khách hàng đang thực hiện
-Hỗ trợ tuyển dụng & đào tạo kiến thức dịch vụ
-Các hỗ trợ khác
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt Microsof Excel, outook, google sheet
-Chủ động, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
-Nhanh nhẹn, năng động, chịu khó.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
