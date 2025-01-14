Tuyển Thực tập sinh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện

- Được đào tạo nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn một cách bài bản và hoàn toàn miễn phí..

- Cơ hội thăng tiến lên nhân viên chính thức

- Hỗ trợ đóng mộc tròn, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

-Phân bổ lịch trực cho team Sales (Sales online & telesales)
-Phân bổ data, giám sát việc xử lý data của Sales. Đảm bảo sử dụng tối ưu nguồn Data
-Audit chất lượng cuộc gọi/ tin nhắn với khách hàng. Đề xuất kịch bản tư vấn
-Tổng hợp, phân tích các báo cáo phục vụ mục tiêu phát triển kinh doanh
-Hỗ trợ chăm sóc, up sales khách hàng đang thực hiện
-Hỗ trợ tuyển dụng & đào tạo kiến thức dịch vụ
-Các hỗ trợ khác

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có tư duy phân tích tốt về số
-Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt Microsof Excel, outook, google sheet
-Chủ động, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
-Nhanh nhẹn, năng động, chịu khó.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 3 triệu VND - 4 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1/15 Trương Hoàng Thanh, F. 12, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

