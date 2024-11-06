Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC EBC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC EBC
- Hồ Chí Minh: 106 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
- Tiếp nhận và xử lý thông tin tuyển dụng
- Tạo nguồn ứng viên thông qua các nền tảng tuyển dụng: mạng xã hội và các trang tuyển dụng trực tuyến khác.
- Thu thập và phân loại hồ sơ ứng viên dựa trên yêu cầu công việc, đánh giá sơ bộ để tìm ra các ứng viên phù hợp
- Liên hệ sơ vấn, tìm hiểu cơ bản về ứng viên
- Liên hệ sắp xếp lịch phỏng vấn và gửi thư mời phỏng vấn
- Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn và tiếp đón ứng viên
- Các công việc khác theo yêu cầu quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu thích và muốn gắn bó với nghề Nhân sự
- Nhiệt tình, có trách nhiệm công việc
- Có thể làm full-time hoặc từ 4 ngày/tuần
- Khả năng sử dụng các phần mềm cơ bản (Canva, Capcut...) để xử lý hình ảnh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC EBC Thì Được Hưởng Những Gì
-Hướng dẫn công việc cụ thể và hỗ trợ hoàn thành công việc
-Hỗ trợ thực tập 1.500.000đ/tháng
-Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC EBC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
