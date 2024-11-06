Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC EBC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 106 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc

- Tiếp nhận và xử lý thông tin tuyển dụng

- Tạo nguồn ứng viên thông qua các nền tảng tuyển dụng: mạng xã hội và các trang tuyển dụng trực tuyến khác.

- Thu thập và phân loại hồ sơ ứng viên dựa trên yêu cầu công việc, đánh giá sơ bộ để tìm ra các ứng viên phù hợp

- Liên hệ sơ vấn, tìm hiểu cơ bản về ứng viên

- Liên hệ sắp xếp lịch phỏng vấn và gửi thư mời phỏng vấn

- Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn và tiếp đón ứng viên

- Các công việc khác theo yêu cầu quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ, sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp CĐ, ĐH

- Yêu thích và muốn gắn bó với nghề Nhân sự

- Nhiệt tình, có trách nhiệm công việc

- Có thể làm full-time hoặc từ 4 ngày/tuần

- Khả năng sử dụng các phần mềm cơ bản (Canva, Capcut...) để xử lý hình ảnh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC EBC Thì Được Hưởng Những Gì

-Được đào tào nâng cao năng lực chuyên môn

-Hướng dẫn công việc cụ thể và hỗ trợ hoàn thành công việc

-Hỗ trợ thực tập 1.500.000đ/tháng

-Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC EBC

