Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HAPPY THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 235/50/7/27 đặng thuỳ trâm, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế đồ họa, minh họa và hoạt hình cho các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực dược phẩm, y tế và công nghệ sinh học.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của thiết kế.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng thiết kế mới nhất.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến thiết kế đồ họa, minh họa hoặc hoạt hình.

Có kinh nghiệm từ 0-0 năm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, minh họa hoặc hoạt hình (sinh viên mới tốt nghiệp cũng được xem xét).

Nắm vững các nguyên tắc thiết kế đồ họa, minh họa và hoạt hình.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects (hoặc các phần mềm tương đương).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt và tinh thần trách nhiệm cao.

Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực dược phẩm, y tế hoặc công nghệ sinh học là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HAPPY THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HAPPY THỊNH VƯỢNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin