Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Trình độ: Sinh viên trường Học viện Hành chính Quốc gia, Đại học Lao động Xã hội…và các trường liên quan;
Sinh viên có định hướng theo nghề Nhân sự, yêu nghề Nhân sự;
Có laptop làm việc;
Nhiệt tình, chăm chỉ, kiên trì, cẩn thận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Được đào tạo
Công tác nhân sự;
Chấm công …;
Các công việc liên quan khác.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc tại Tập đoàn lớn có 4000 nhân sự;
Ăn trưa miễn phí tại văn phòng; Hỗ trợ gửi xe;
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Tập đoàn;
Hỗ trợ dấu đỏ (Nếu cần).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
