Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Viwaseen Tower 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tham gia nghiên cứu và phát triển các giải pháp AI liên quan đến xử lý hình ảnh trên camera thông minh

Phát triển thuật toán nhận diện khuôn mặt, vật thể, chuyển động và các tính năng AI khác

Xử lý dữ liệu hình ảnh/video: làm sạch, chuẩn hóa, phân tích

Tối ưu hóa hiệu năng mô hình AI để phù hợp với thiết bị camera

Hỗ trợ kiểm thử và triển khai AI trong sản phẩm thực tế

Nghiên cứu xu hướng công nghệ AI/ML trong lĩnh vực camera thông minh

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên hoặc người mới tốt nghiệp các ngành Tự động hóa, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật, Công nghệ Thông tin và các ngành liên quan khác,...

Kiến thức cơ bản về Machine Learning, Deep Learning, Xử lý hình ảnh

Kinh nghiệm với Python và các thư viện như OpenCV, TensorFlow, PyTorch

Kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt

Khả năng đọc và hiểu tài liệu chuyên môn tiếng Anh

Tại Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương 2-3tr + Phụ cấp (cơm trưa)

Được đào tạo bài bản bởi các chuyên gia trong lĩnh vực AI, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được tiếp cận và phát triển trong môi trường công ty công nghệ

Hỗ trợ dấu thực tập (bao gồm cả các ngành khác IT nếu cần)

Thời gian Thực tập chỉ 3 tháng, sau đó sẽ được review lên thử việc và chính thức.

Tham gia Happy Morning, Party hàng tháng...

Tham gia khám phá những vùng đất mới với du lịch resort cao cấp

Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, bình đẳng, đam mê, máu lửa

