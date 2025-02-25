Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc
- Hà Nội: Toà nhà Viwaseen Tower 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Tham gia nghiên cứu và phát triển các giải pháp AI liên quan đến xử lý hình ảnh trên camera thông minh
Phát triển thuật toán nhận diện khuôn mặt, vật thể, chuyển động và các tính năng AI khác
Xử lý dữ liệu hình ảnh/video: làm sạch, chuẩn hóa, phân tích
Tối ưu hóa hiệu năng mô hình AI để phù hợp với thiết bị camera
Hỗ trợ kiểm thử và triển khai AI trong sản phẩm thực tế
Nghiên cứu xu hướng công nghệ AI/ML trong lĩnh vực camera thông minh
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức cơ bản về Machine Learning, Deep Learning, Xử lý hình ảnh
Kinh nghiệm với Python và các thư viện như OpenCV, TensorFlow, PyTorch
Kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt
Khả năng đọc và hiểu tài liệu chuyên môn tiếng Anh
Tại Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản bởi các chuyên gia trong lĩnh vực AI, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được tiếp cận và phát triển trong môi trường công ty công nghệ
Hỗ trợ dấu thực tập (bao gồm cả các ngành khác IT nếu cần)
Thời gian Thực tập chỉ 3 tháng, sau đó sẽ được review lên thử việc và chính thức.
Tham gia Happy Morning, Party hàng tháng...
Tham gia khám phá những vùng đất mới với du lịch resort cao cấp
Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, bình đẳng, đam mê, máu lửa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

