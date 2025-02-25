Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Catbox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Catbox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Công ty TNHH Catbox Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công ty TNHH Catbox Việt Nam

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7, ngõ 37 Tây Kết, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

· Xây dựng ý tưởng kịch bản, nội dung video clip truyền thông cho các sản phẩm và các dự án của công ty
· Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của bộ phận;
· Quay dựng và edit các clip cho các nền tảng Tiktok, Youtube và Facebook
· Hỗ trợ công việc chụp ảnh, ghi hình sự kiện truyền thông của Công ty
· Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Sinh viên đang theo học hoặc vừa Tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện, Marketing, dựng phim, Thiết kế đồ họa,...hoặc các ngành khác có liên quan
· Biết sử dụng thành thạo các máy ảnh, máy quay phục vụ công việc
· Có tư duy sáng tạo trong việc làm kịch bản hoặc quay và dựng video
· Có gu thẩm mỹ tốt và kỹ năng sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, biên tập video như Canva, Capcut;
· Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng (PowerPoint, Google Docs, Google Sheet..)
· Đa nhiệm và chịu được áp lực công việc;
· Vui vẻ, hoà đồng và luôn sẵn sàng học hỏi những điều mới.

Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực tập: 2.5tr - 4tr
Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động;
Được hướng dẫn các quy trình làm việc bài bản, rèn luyện khả năng giao tiếp, thương lượng và xây dựng phát triển các mối quan hệ;
Tham gia các dự án thực tế, phát triển kỹ năng truyền thông, sáng tạo nội dung;
Được đào tạo và tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao tay nghề
Hỗ trợ dấu hoặc đề tài thực tập, số liệu....
Cơ hội làm việc chính thức sau khi hoàn thành hợp đồng thực tập
Thời gian làm việc linh động, có thể chọn một trong các ca sau:
Full time: 8h-17h (nghỉ trưa 60p) từ thứ Hai đến thứ Bảy
Part time: ca sáng 8h-12h/ ca chiều 13h-17h
Địa điểm làm việc: số 7, ngõ 37 Tây Kết, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Catbox Việt Nam

Công ty TNHH Catbox Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 7 ngõ 37 Tây Kết, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

