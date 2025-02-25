Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Tuyển dụng (80%)

Truyền thông tuyển dụng: Đăng tin, tạo nguồn từ đa kênh để thu hút ứng viên tiềm năng.

Tiếp nhận các cuộc gọi đến, hướng dẫn ứng viên các thông tin cần thiết;

Phỏng vấn và sàng lọc ứng viên qua điện thoại và set up lịch phỏng vấn trực tiếp.

Tham gia hỗ trợ trong quá trình phỏng vấn, nhận phản hồi từ ứng viên.

Nghiên cứu, đóng góp ý tưởng và cùng bộ phận thực hiện các dự án tạo nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

Công tác hỗ trợ tuyển dụng (20%)

Hướng dẫn ứng viên hoàn tất hồ sơ, hợp đồng;

Quản lý data, dữ liệu ứng viên

Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định

Hỗ trợ công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Sinh viên năm 3 / năm 4 /mới tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành

Định hướng mong muốn gắn bó lâu dài với tuyển dụng, nhân sự

Nhiệt huyết, chăm chỉ, kiên trì, chủ động học hỏi

Giao tiếp tốt, sôi nổi trong các hoạt động phong trào, văn hoá, đoàn thể

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Nền tảng vững chắc phát triển bản thân từng bước

Chương trình đào tạo bài bản về Tư duy mới và chiến lược tuyển dụng chuyên nghiệp bao gồm: xây dựng thương hiệu tuyển dụng, thấu hiểu tâm lý ứng viên để tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt, ứng dụng công nghệ để tự động hóa hoạt động tuyển dụng...

Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức nếu chứng minh được năng lực

Cơ hội được dẫn dắt bởi các TA Manager nhiều năm kinh nghiệm thực chiến về tuyển dụng

Cơ hội thăng tiến thành chuyên viên tuyển dụng , chuyên viên nhân sự , trưởng - phó phòng tuyển dụng với mức lương hấp dẫn

Cơ hội trải nghiệm tuyển dụng các các vị trí khác nhau bao gồm tuyển dụng khối mass, khối back office, quản lí cấp cao...

Cơ hội mở rộng kiến thức về lĩnh vực Quản trị nhân sự, Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Marketing ...

Cơ hội được xuất hiện trên hệ thống truyền thông giáo dục lớn nhất Việt Nam

Chính sách phúc lợi

Lương cứng 3.000.000 VNĐ + phụ cấp. Tổng thu nhập 4.000.0000 VNĐ

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...)

Gói chính sách đào tạo nội bộ /bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực chuyên môn

Thoả thích thưởng thức menu ẩm thực vạn người mê mỗi thứ Sáu hàng tuần cùng HBR HappyFriday

Chương trình Team Building, Year End Party cực cháy cùng đồng đội

Môi trường làm việc tràn đầy hứng khởi :

Đặc biệt: Cơ hội học hỏi và làm việc với các kênh social lớn khác thuộc tập đoàn.

Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế/quy định của công ty

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5,...).

Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.

Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders

Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).

Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

