Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SGO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SGO VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 4 Số 30 Ngõ 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Lên kế hoạch các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Facebook Ads, Google Ads... cho các sản phẩm của công ty
Chạy quảng cáo và theo dõi hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo
Đăng bài và tối ưu lên các mạng xã hội
Tư vấn các sản phẩm tới khách hàng
Khai thác các xu hướng Marketing mới phục vụ cho các hoạt động Digital Marketing.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thục các công cụ media (capcut, canva, pts căn bản,...)
Thống kê data, dữ liệu, phân tích; báo cáo kết quả hàng ngày, hàng tuần, đúng thời hạn quy định, đủ số lượng báo cáo, chính xác về số liệu, đúng biểu mẫu.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SGO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng kiểm soát chi phí Ads
Thưởng test sản phẩm Win
Được đào tạo và hỗ trợ đầu tư học các khóa chuyên sâu để phát triển kỹ năng cá nhân.
Xét tăng lương định kỳ 6 tháng theo năng lực và hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SGO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
