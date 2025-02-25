Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SGO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 Số 30 Ngõ 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Lên kế hoạch các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Facebook Ads, Google Ads... cho các sản phẩm của công ty

Chạy quảng cáo và theo dõi hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo

Đăng bài và tối ưu lên các mạng xã hội

Tư vấn các sản phẩm tới khách hàng

Khai thác các xu hướng Marketing mới phục vụ cho các hoạt động Digital Marketing.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết chạy Facebook Ads, Google Ads

Thành thục các công cụ media (capcut, canva, pts căn bản,...)

Thống kê data, dữ liệu, phân tích; báo cáo kết quả hàng ngày, hàng tuần, đúng thời hạn quy định, đủ số lượng báo cáo, chính xác về số liệu, đúng biểu mẫu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SGO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : Từ 3 - 5 triệu + Hoa hồng cao

Thưởng kiểm soát chi phí Ads

Thưởng test sản phẩm Win

Được đào tạo và hỗ trợ đầu tư học các khóa chuyên sâu để phát triển kỹ năng cá nhân.

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng theo năng lực và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SGO VIỆT NAM

