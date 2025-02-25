Tuyển Thực tập sinh HỘ KINH DOANH NGOC LAM PET làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

Mức lương 3 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: , Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 8 Triệu

Hỗ trợ các bác sĩ chính trong việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe thú cưng, giúp đỡ khách hàng đến thăm các bé.

Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên năm thứ 3, 4 hoặc 5, hoặc đã tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành thú y, ưu tiên số 1 là THÁI ĐỘ TỐT, TÍCH CỰC HAM HỌC HỎI.

Tại HỘ KINH DOANH NGOC LAM PET Thì Được Hưởng Những Gì

Đối với sinh viên kinh nghiệm: 5-8tr/tháng (chưa bao gồm thưởng)

Đối với sinh viên chưa có kinh nghiệm: 3-8tr/tháng (chưa bao gồm thưởng)

Lương có thể tăng theo năng lực

Được đào tạo về chuyên môn bởi bác sĩ chính, tiếp xúc với trang thiết bị hiện đại.

Được đào tạo các kĩ năng mềm, cách ứng xử với khách hàng, kĩ năng quản lí …

Ngoài ra, còn được hỗ trợ thông tin để làm luận án tốt nghiệp nếu các bạn đạt yêu cầu về THÁI ĐỘ VÀ TRÌNH ĐỘ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NGOC LAM PET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin