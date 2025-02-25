Tuyển Thực tập sinh HỘ KINH DOANH NGOC LAM PET làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại HỘ KINH DOANH NGOC LAM PET
Mức lương
3 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: , Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 8 Triệu
Hỗ trợ các bác sĩ chính trong việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe thú cưng, giúp đỡ khách hàng đến thăm các bé.
Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang là sinh viên năm thứ 3, 4 hoặc 5, hoặc đã tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành thú y, ưu tiên số 1 là THÁI ĐỘ TỐT, TÍCH CỰC HAM HỌC HỎI.
Tại HỘ KINH DOANH NGOC LAM PET Thì Được Hưởng Những Gì
Đối với sinh viên kinh nghiệm: 5-8tr/tháng (chưa bao gồm thưởng)
Đối với sinh viên chưa có kinh nghiệm: 3-8tr/tháng (chưa bao gồm thưởng)
Lương có thể tăng theo năng lực
Được đào tạo về chuyên môn bởi bác sĩ chính, tiếp xúc với trang thiết bị hiện đại.
Được đào tạo các kĩ năng mềm, cách ứng xử với khách hàng, kĩ năng quản lí …
Ngoài ra, còn được hỗ trợ thông tin để làm luận án tốt nghiệp nếu các bạn đạt yêu cầu về THÁI ĐỘ VÀ TRÌNH ĐỘ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NGOC LAM PET
