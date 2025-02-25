Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN KHP LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 Lô E09 Vimeco Phạm Hùng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

- Lên ý tưởng, viết bài và thiết kế hình ảnh/video cho các bài đăng trên mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok,...).

- Chụp ảnh, thiết kế banner, poster, flyer, quay video sản phẩm cho công ty.

- Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội.

- Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch truyền thông.

- Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của phòng ban.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên hoặc người mới ra trường có đam mê với Media, Marketing. Ưu tiên có kỹ năng quay, chụp cơ bản và biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa (CapCut, Canva, Photoshop, Premiere, Adobe Premiere, After Effect là lợi thế).

- Kỹ năng làm việc nhóm tốt và tuân thủ deadline công việc.

- Kỹ năng viết bài, thiết kế hình ảnh/video cơ bản.

- Sáng tạo, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN KHP LAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ hoàn thành báo cáo tốt nghiệp, luận văn.

- Mức lương hỗ trợ: 5.000.000 VNĐ - 8.000.000 VNĐ ( tùy vào năng lực), làm tốt có thể tăng thêm lương.

- Được tham gia đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm theo lộ trình và các hoạt động ngoại khóa, team building,

- Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, Ban Giám đốc quan tâm, tạo điều kiện;

- Đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, sáng tạo, hòa đồng;

- Cơ hội học hỏi, phát triển sự nghiệp bền vững;

- Hưởng các chế độ, chính sách theo luật lao động và theo chế độ riêng của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN KHP LAND

