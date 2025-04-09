Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform
- Hà Nội: Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Khảo sát, thu thập thông tin và phân tích yêu cầu nghiệp vụ về phát triển phần mềm để xây dựng hệ thống documents/ User Guide
Hỗ trợ đội lập trình và đội kiểm thử trong quá trình phát triển phần mềm
Hỗ trợ triển khai hoặc demo sản phẩm cho khách hàng
Hỗ trợ kiểm tra trong nghiệm thu sản phẩn phần mềm, xác minh lỗi/ vấn đề và lập kế hoạch giảm nhẹ rủi ro
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp của các trường đại học chuyên ngành CNTT, hệ thống thông tin...
Có kiến thức hoặc có kinh nghiệm viết user guide, biết sử dụng figma hoặc 1 vài tools BA khác
Khả năng tìm hiểu nghiệp vụ tốt, tiếp thu nhanh, sáng tạo, tư duy logic tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình phân tích và viết tài liệu
Kỹ năng Tiếng Anh: tối thiểu đọc hiểu tài liệu
Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
