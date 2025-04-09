Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Khảo sát, thu thập thông tin và phân tích yêu cầu nghiệp vụ về phát triển phần mềm để xây dựng hệ thống documents/ User Guide

Hỗ trợ đội lập trình và đội kiểm thử trong quá trình phát triển phần mềm

Hỗ trợ triển khai hoặc demo sản phẩm cho khách hàng

Hỗ trợ kiểm tra trong nghiệm thu sản phẩn phần mềm, xác minh lỗi/ vấn đề và lập kế hoạch giảm nhẹ rủi ro

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên trong độ tuổi 2001 – 2002

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp của các trường đại học chuyên ngành CNTT, hệ thống thông tin...

Có kiến thức hoặc có kinh nghiệm viết user guide, biết sử dụng figma hoặc 1 vài tools BA khác

Khả năng tìm hiểu nghiệp vụ tốt, tiếp thu nhanh, sáng tạo, tư duy logic tốt

Cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình phân tích và viết tài liệu

Kỹ năng Tiếng Anh: tối thiểu đọc hiểu tài liệu

Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin