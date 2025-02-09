Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần IGB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty cổ phần IGB - Tòa nhà 38D3 Hoàng Ngân, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

Tham gia vào quá trình thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các sản phẩm phần mềm của công ty

Phối hợp chặt chẽ với các nhóm phát triển sản phẩm, marketing và quản lý dự án để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của sản phẩm

Tạo ra các wireframe, prototype và mockup để minh họa ý tưởng thiết kế

Thực hiện nghiên cứu người dùng, phân tích hành vi và nhu cầu của người dùng để tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng

Tham gia vào quá trình thử nghiệm và đánh giá sản phẩm, thu thập phản hồi từ người dùng

Cập nhật và áp dụng các xu hướng thiết kế UI/UX mới nhất vào công việc

Yêu Cầu Công Việc

Có từ 3 tháng kinh nghiệm

Có kiến thức cơ bản về nguyên tắc thiết kế UI/UX và quy trình thiết kế sản phẩm

Có kiến thức về các công cụ thiết kế như Adobe XD, Figma, Sketch hoặc các công cụ tương tự

Có khả năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Có portfolio các dự án UI/UX (có thể là dự án cá nhân hoặc dự án học tập)

Có kiến thức cơ bản về HTML, CSS là một lợi thế

Khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với môi trường làm việc năng động

Tại Công Ty Cổ Phần IGB Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng UI/UX trong môi trường chuyên nghiệp

Được đào tạo về quy trình làm việc, công nghệ và kỹ năng chuyên môn

Có trợ cấp hỗ trợ.

Môi trường TRẺ chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, phát triển, có nhiều cơ hội thăng tiến

Được đào tạo nâng cao năng lực, thoải mái đề xuất ý tưởng để nâng cao hiệu suất làm việc.

Được hưởng đầy đủ các chính sách về lao động theo luật lao động về Lương, thưởng, nghỉ Lễ, Tết

Trang phục tự do, phòng làm việc rộng rãi đầy đủ tiện nghi.

