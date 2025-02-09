Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần IGB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần IGB
- Hà Nội: Công ty cổ phần IGB
- Tòa nhà 38D3 Hoàng Ngân, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào quá trình thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các sản phẩm phần mềm của công ty
Phối hợp chặt chẽ với các nhóm phát triển sản phẩm, marketing và quản lý dự án để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của sản phẩm
Tạo ra các wireframe, prototype và mockup để minh họa ý tưởng thiết kế
Thực hiện nghiên cứu người dùng, phân tích hành vi và nhu cầu của người dùng để tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng
Tham gia vào quá trình thử nghiệm và đánh giá sản phẩm, thu thập phản hồi từ người dùng
Cập nhật và áp dụng các xu hướng thiết kế UI/UX mới nhất vào công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về nguyên tắc thiết kế UI/UX và quy trình thiết kế sản phẩm
Có kiến thức về các công cụ thiết kế như Adobe XD, Figma, Sketch hoặc các công cụ tương tự
Có khả năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có portfolio các dự án UI/UX (có thể là dự án cá nhân hoặc dự án học tập)
Có kiến thức cơ bản về HTML, CSS là một lợi thế
Khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với môi trường làm việc năng động
Tại Công Ty Cổ Phần IGB Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về quy trình làm việc, công nghệ và kỹ năng chuyên môn
Có trợ cấp hỗ trợ.
Môi trường TRẺ chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, phát triển, có nhiều cơ hội thăng tiến
Được đào tạo nâng cao năng lực, thoải mái đề xuất ý tưởng để nâng cao hiệu suất làm việc.
Được hưởng đầy đủ các chính sách về lao động theo luật lao động về Lương, thưởng, nghỉ Lễ, Tết
Trang phục tự do, phòng làm việc rộng rãi đầy đủ tiện nghi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần IGB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

