Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 15, Ngõ 174 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Tham gia phân tích, phát triển các ứng dụng di động trên nền tảng IOS
Đánh giá, phân tích, nâng cấp và tối ưu mã nguồn trong quá trình phát triển.
Được tham gia cùng những thành viên giàu kinh nghiệm để lên những ý tưởng, giải pháp mới cải thiện ứng dụng.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán-Tin,...
Có kiến thức về: IOS
Kỹ năng: làm việc nhóm, tư duy logic, khả năng học hỏi cao.
Có sản phẩm đã từng làm là một lợi thế.
Làm việc full time lại công ty.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Được đăng ký thời gian làm việc mỗi tháng.
Nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước và kèm theo thưởng cho các ngày lễ lớn trong năm: 30/4 1/5, 2/9, tết,...
Các chế độ phúc lợi, 12 ngày nghỉ phép/năm và đóng BHXH theo Luật lao động quy định (nếu được lên chính thức)
Được cung cấp máy tính và trang thiết bị hỗ trợ khi làm việc.
Trực tiếp tham gia vào các dự án thực tế đang xây dựng của công ty.
Được làm việc trong môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch, team-building, ăn uống cùng các thành viên trong công ty.
Hỗ trợ đóng dấu thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
