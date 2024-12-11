Tuyển Thực tập sinh PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 251A Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc

Thực hiện các công tác đăng tuyển, sàng lọc, setup phỏng vấn, tham gia công tác phỏng vấn, các thủ tục thư mời làm việc và tiếp nhận nhân sự mới.

Thực hiện các công việc hành chính, hồ sơ thanh toán, truyền thông

Nhập liệu, sắp xếp phân loại các giấy tờ, hồ sơ, HĐLĐ, bảo hiểm và các chứng từ đào tạo,...

Tham gia phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty

Báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3,4

Có laptop cá nhân.

Có khả năng sử dụng tốt Excel, Word, Powerpoint

Năng động, sáng tạo, vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết.

Có tinh thần ham học hỏi, thích thử thách

Có định hướng gắn bó lâu dài trong ngành nhân lực

Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Hỗ trợ trợ cấp thực tập: 500.000, thưởng thêm khi làm tốt công việc

Được đào tạo kỹ năng làm việc

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ

