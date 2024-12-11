Tuyển Thực tập sinh PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 251A Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công tác đăng tuyển, sàng lọc, setup phỏng vấn, tham gia công tác phỏng vấn, các thủ tục thư mời làm việc và tiếp nhận nhân sự mới.
Thực hiện các công việc hành chính, hồ sơ thanh toán, truyền thông
Nhập liệu, sắp xếp phân loại các giấy tờ, hồ sơ, HĐLĐ, bảo hiểm và các chứng từ đào tạo,...
Tham gia phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty
Báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4
Có laptop cá nhân.
Có khả năng sử dụng tốt Excel, Word, Powerpoint
Năng động, sáng tạo, vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết.
Có tinh thần ham học hỏi, thích thử thách
Có định hướng gắn bó lâu dài trong ngành nhân lực

Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Hỗ trợ trợ cấp thực tập: 500.000, thưởng thêm khi làm tốt công việc
Được đào tạo kỹ năng làm việc
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 251A, Lương Định Của, Phường An Phú, TP. Thù Đức, TP.HCM (Quận 2 cũ)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

