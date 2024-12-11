Tuyển Thực tập sinh PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ
- Hồ Chí Minh: 251A Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công tác đăng tuyển, sàng lọc, setup phỏng vấn, tham gia công tác phỏng vấn, các thủ tục thư mời làm việc và tiếp nhận nhân sự mới.
Thực hiện các công việc hành chính, hồ sơ thanh toán, truyền thông
Nhập liệu, sắp xếp phân loại các giấy tờ, hồ sơ, HĐLĐ, bảo hiểm và các chứng từ đào tạo,...
Tham gia phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty
Báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân.
Có khả năng sử dụng tốt Excel, Word, Powerpoint
Năng động, sáng tạo, vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết.
Có tinh thần ham học hỏi, thích thử thách
Có định hướng gắn bó lâu dài trong ngành nhân lực
Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ trợ cấp thực tập: 500.000, thưởng thêm khi làm tốt công việc
Được đào tạo kỹ năng làm việc
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
