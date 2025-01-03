Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

- Viết bài chuẩn SEO

- Lập kế hoạch và triển khai đẩy nội dung từ khóa cho website.

- Theo dõi, đo lường, tối ưu và xử lý phát sinh của hoạt động SEO trên các công cụ: Google Analytics, Search Console,...

- Đánh giá và cải tiến chất lượng website về kỹ thuật và trải nghiệm người dùng, đáp ứng yêu cầu của tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm.

Báo cáo định kỳ: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

CTV part-time làm việc tại văn phòng tối thiểu 5 buổi/tuần (linh hoạt theo lịch học)

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm viết content SEO, hoặc có tư duy tốt về content SEO

Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo các công cụ AI viết content, làm chủ prompt AI và giao tiếp với AI hiệu quả để tối ưu công việc

Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Truyền thông, Tài chính, ... là một lợi thế

Kỹ năng viết tốt, có khả năng viết rõ ràng, chính xác và dễ hiểu, phong cách viết chuyên nghiệp phù hợp với đối tượng khách hàng là cấp quản lý/lãnh đạo/chủ doanh nghiệp

Có hiểu biết cơ bản về SEO, bao gồm các kỹ thuật tối ưu hóa từ khóa và các công cụ SEO là một lợi thế

Kỹ năng nghiên cứu: Khả năng thực hiện nghiên cứu từ khóa và phân tích đối thủ cạnh tranh.

Có khả năng làm việc độc lập và giao tiếp hiệu quả với các thành viên trong nhóm.

Tinh thần học hỏi: Sẵn sàng cập nhật kiến thức mới về SEO và các xu hướng viết nội dung.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 4 - 6 triệu/tháng (thoả thuận theo năng lực)

Được đào tạo bài bản, học hỏi chuyên sâu về content SEO và SEO để phù hợp với yêu cầu công việc

Có cơ hội phát triển lên vị trí chính thức

Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về Marketing của Trường doanh nhân HBR

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

