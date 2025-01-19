Tuyển Thực tập sinh Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Bee Logistics Corporation Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Tòa nhà Bee building
- số 175, 176 Bình Kiều 2, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng, Hải An, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ Quản lý chứng từ, hồ sơ xuất nhập khẩu.
Nhập liệu chứng từ, hồ sơ lên hệ thống.
Hỗ trợ các công việc liên quan làm việc với các bên thầu phụ vận tải, lái xe, khách hàng để sắp xếp kế hoạch vận chuyển hàng hóa phù hợp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối/mới ra trường chuyên ngành liên quan tới XNK/logistic, vận tải, có kiến thức về ngành
Có thể thực tập full-time
Nhanh nhẹn, chăm chỉ
Tại Bee Logistics Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, trau dồi kĩ năng lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics bài bản, dạy kết hợp lý thuyết và thực hành thực tế công việc.
Được làm việc và tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp, năng động trong top 10 công ty logisitcs uy tín nhất Việt Nam.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty
