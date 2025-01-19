Tuyển Thực tập sinh Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tòa nhà Bee building - số 175, 176 Bình Kiều 2, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng, Hải An, Quận Hải An

Thực tập sinh

Hỗ trợ Quản lý chứng từ, hồ sơ xuất nhập khẩu.

Nhập liệu chứng từ, hồ sơ lên hệ thống.

Hỗ trợ các công việc liên quan làm việc với các bên thầu phụ vận tải, lái xe, khách hàng để sắp xếp kế hoạch vận chuyển hàng hóa phù hợp.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối/mới ra trường chuyên ngành liên quan tới XNK/logistic, vận tải, có kiến thức về ngành

Có thể thực tập full-time

Nhanh nhẹn, chăm chỉ

Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, trau dồi kĩ năng lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics bài bản, dạy kết hợp lý thuyết và thực hành thực tế công việc.

Được làm việc và tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp, năng động trong top 10 công ty logisitcs uy tín nhất Việt Nam.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

