Tuyển Product Management Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô L29B - 31B - 33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào thực tập vị trí BA.

1. Phân tích nghiệp vụ:

Tìm hiểu và Phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ khách hàng hoặc người sử dụng cuối để xác định nhu cầu kinh doanh và chức năng cụ thể của phần mềm.

Tìm hiểu cách thực hiện và trực tiếp tham gia viết và cập nhật tài liệu yêu cầu chi tiết, bao gồm use case, sơ đồ luồng công việc, và các tài liệu phân tích khác

2. Tham gia cùng Mentor làm việc với các bên liên quan:

Cùng mentor tương tác chặt chẽ với các bên liên quan như nhóm phát triển, kiểm thử, quản lý dự án, và khách hàng để đảm bảo hiểu biết chung và sự nhất quán trong yêu cầu.

Hỗ trợ việc truyền đạt thông tin yêu cầu giữa các bộ phận và bên ngoài.

3. Tham gia cùng Mentor trong quá trình phát triển dự án:

Tìm hiểu và hỗ trợ nhóm phát triển trong việc hiểu rõ và triển khai các yêu cầu.

4. Tham gia cùng Mentor trong việc Kiểm thử phần mềm:

Tham gia vào quá trình kiểm thử để đảm bảo rằng phần mềm đáp ứng đúng yêu cầu và tiêu chuẩn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên tại các trường CĐ/ĐH.

Có khả năng giao tiếp, tạo mối quan hệ tốt.

Trung thực, nhiệt tình.

Giới tính: Không yêu cầu

Trình độ: Cao đẳng

Mức lương: không lương

Level:0

Địa điểm làm việc: HCM – Tân Thuận 2, 29B Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, HCM

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc và đào tạo bởi đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao, nhiệt huyết, sáng tạo, hòa đồng.

Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp, học hỏi và trải nghiệm các nghiệp vụ thực tế, phát triển chuyên môn cá nhân.

Được tham gia các hoạt động văn hóa, phong trào, sự kiện nổi bật của công ty.

Hỗ trợ dấu mộc và chữ ký cho giấy xác nhận thực tập và báo cáo thực tập.

Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học.

Thực tập không hỗ trợ lương.

Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin