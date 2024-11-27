Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH BAMBOO SPRING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BAMBOO SPRING
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY TNHH BAMBOO SPRING

Social Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại CÔNG TY TNHH BAMBOO SPRING

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 155 đường số 8, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng, quản lý nội dung và chịu trách nhiệm chính trong hạng mục viết Content, ý tưởng cho Video và hình ảnh... phù hợp với dự án hiện tại
- Tham gia cùng Team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing liên quan khác
- Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công ty (Tin tức nội dung trên Website, mạng xã hội, nội dung PR bên ngoài, seeding,...) và mở rộng các kênh chưa khai thác khác nếu có
- Theo dõi Feedback của khách hàng để đưa ra các điều chỉnh hợp lý và có thêm nội dung sáng tạo theo xu hướng mới
- Báo cáo định kỳ và các hạng mục công việc liên quan khác theo sự phân công, sắp xếp của Trưởng bộ phận (Trong phạm vi công việc)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc liên quan.
Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và có tư duy logic.
Hiểu biết cơ bản về SEO, Google Analytics và các công cụ digital marketing khác là một lợi thế.
Chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH BAMBOO SPRING Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Đăng ký theo lịch học
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAMBOO SPRING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BAMBOO SPRING

CÔNG TY TNHH BAMBOO SPRING

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: TpHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

