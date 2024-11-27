Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH BAMBOO SPRING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 155 đường số 8, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Social Content

- Xây dựng, quản lý nội dung và chịu trách nhiệm chính trong hạng mục viết Content, ý tưởng cho Video và hình ảnh... phù hợp với dự án hiện tại

- Tham gia cùng Team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing liên quan khác

- Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công ty (Tin tức nội dung trên Website, mạng xã hội, nội dung PR bên ngoài, seeding,...) và mở rộng các kênh chưa khai thác khác nếu có

- Theo dõi Feedback của khách hàng để đưa ra các điều chỉnh hợp lý và có thêm nội dung sáng tạo theo xu hướng mới

- Báo cáo định kỳ và các hạng mục công việc liên quan khác theo sự phân công, sắp xếp của Trưởng bộ phận (Trong phạm vi công việc)

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc liên quan.

Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và có tư duy logic.

Hiểu biết cơ bản về SEO, Google Analytics và các công cụ digital marketing khác là một lợi thế.

Chủ động trong công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

Trợ cấp thực tập

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Đăng ký theo lịch học

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển

