Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Hỗ trợ Chuyên viên cao cấp tiến hành Phân tích, thiết kế cơ cấu tổ chức.

Chủ trì phân rã, hoàn thiện văn bản thiết kế tổ chức dành cho các đơn vị (Cơ cấu, chức năng nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức, mô tả công việc,...

Thu thập, báo cáo và hỗ trợ phân tích dữ liệu hiệu quả hoạt động từng phòng ban -→ đánh giá mức độ hiệu quả của hạng mục thiết kế tổ chức.

Hỗ trợ Xây dựng và hoàn thiện Quy trình quản trị tổ chức.

Chủ trì tổ chức các buổi đào tạo nội bộ về cơ cấu tổ chức mới (đứng lớp là Chuyên viên OD)

Chủ trì các công tác truyền thông về thay đổi cơ cấu tổ chức.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

I/. Học vấn:

Tốt nghiệp CĐ/ĐH hoặc sinh viên năm cuối các chuyên ngành: Quản trị nhân sự (nhân lực), Quản trị Kinh doanh.

GPA: 3.0 trở lên.

Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia nghiên cứu khoa học.

II/. Kiến thức:

Các chức năng quản trị cơ bản.

Các nguyên lý quản trị cơ bản.

Các lý thuyết quản trị (có sẽ là lợi thế).

Kiến thức cơ bản về thiết kế tổ chức:

Hiểu các khái niệm về thiết kế tổ chức: Sơ đồ tổ chức, cơ cấu tổ chức, phân quyền, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn,...

Hiểu về cấu trúc, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban trong doanh nghiệp.

Biết về lý thuyết: Maslow, Value Chains, PCDA,... là lợi thế.

Biết về các công cụ quản trị mục tiêu, hiệu suất như: BSC, OKR, KPI...

Biết về các công cụ như: SWOT, 5M, 5 STAR, FISHBONE, 5 BIG WHY,... là lợi thế.

Am hiểu về lĩnh vực công ty đang hoạt động (dịch vụ lọc nước tại nhà) là một lợi thế.

III/. Kỹ năng:

Kỹ năng tự học.

Kỹ năng đọc hiểu, tìm kiếm, tổng hợp, phân tích, đánh giá, sắp xếp thông tin.

Kỹ năng trình bày rõ ràng, logic và đầy đủ thông tin bằng các công cụ biểu đồ, bảng thống kê...

Kỹ năng thống kê phân tích: Thu thập dữ liệu, thống kê & phân tích => đưa ra đánh giá cơ bản (là lợi thế).

Kỹ năng nghiên cứu ứng dụng thực tiễn (nếu có sẽ là lợi thế)

Thành thạo các phần mềm văn phòng như MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

IV/. Phẩm chất, thái độ:

Chủ động: Có tinh thần tự giác trong việc tìm hiểu và hoàn thành nhiệm vụ.

Cầu tiến: Luôn sẵn sàng học hỏi kiến thức mới về quản trị và thiết kế tổ chức.

Tỉ mỉ, chuyên nghiệp: Chú trọng đến chi tiết để đảm bảo tính chính xác và chất lượng trong công việc.

Hợp tác: Thích nghi và làm việc tốt trong đội nhóm, sẵn sàng hỗ trợ đồng đội.

Trách nhiệm: Cam kết hoàn thành công việc đúng thời hạn với chất lượng tốt.

Ưu tiên ứng viên mong muốn phát triển lâu dài với OD và trở thành nhân viên chính thức của công ty.

1. Chế độ Lương, thưởng:

Thu nhập: 3.000.000đ/tháng (theo ngày công thực tế).

Thưởng: thưởng thêm nếu làm tốt công việc được giao.

Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại DND.

2. Lộ trình phát triển & thăng tiến:

Ứng viên sẽ được phát triển lên thành Nhân viên chính thức khi thể hiện tốt năng lực và phù hợp với tổ chức.

Cam kết phát triển năng lực CBNV thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tuần, hàng tháng.

DND luôn thúc đẩy nhân sự phát triển và nhận nhiệm vụ tại những vị trí cao hơn.

Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng tại DND.

3. Môi trường làm việc, văn hóa:

Văn hóa: Học tập - Chuyên nghiệp - Sáng tạo.

Môi trường trẻ trung, năng động, tôn trọng sự phát triển.

Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình.

Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội.

CBNV được cung cấp 100% trang thiết bị, công cụ dụng cụ thực hiện công việc.

