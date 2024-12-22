Tuyển Thực tập sinh Trade Intelligence làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15, Tòa TTC 19 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, sáng tạo và phát triển đa dạng các ấn phẩm truyền thông (digital, print), key visual cho các chiến dịch, dự án.

Lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh Digital Marketing (Website, Facebook, TikTok, Youtube...).

Hỗ trợ triển khai các chiến dịch Marketing và Truyền thông.

Các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh (nói + viết) trôi chảy là bắt buộc.

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, Canva hoặc Figma.

Có khả năng chỉnh sửa video qua Adobe Premiere, AI video tool như Veed. io hoặc Capcut là điểm cộng.

Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt và ý thức giữ gìn thương hiệu.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chủ động trong việc đề xuất ý tưởng, tuân thủ deadline.

Làm việc on-site từ thứ Hai đến thứ Sáu (giờ linh hoạt, từ 8:30am - 5:30pm).

Tại Trade Intelligence Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong một môi trường FDI năng động và chuyên nghiệp.

Cơ hội học hỏi và phát triển linh hoạt trong đa dạng các khía cạnh của Marketing.

Trợ cấp thực tập và hỗ trợ đóng dấu mộc thực tập.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập mà không cần qua thời gian thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trade Intelligence

