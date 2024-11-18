Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thái Nguyên: Toà nhà Tecco Phù Liễn, p. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, TP Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Tiếp nhận và sắp xếp lịch làm việc của Giám đốc
- Thực hiện nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến văn hoá Mỹ để phục vụ cho việc xây dựng các kênh youtube có liên quan.
- Hỗ trợ phỏng vấn trong các buổi phỏng vấn cần sử dụng tiếng Anh
- Hỗ trợ các phòng ban khác để định hình tiêu chuẩn content cho các dự án kênh mới, viết và kiểm tra lại content Tiếng Anh
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ielts 6.0 trở lên
- Có kỹ năng văn phòng tốt
- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp và phân tích dữ liệu
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 10 - 12 Triệu + Thưởng KPI
- Hưởng đầy đủ BHXH và các chế độ người lao động
- Được tham gia sinh hoạt trong môi trường trẻ, năng động, phát triển, làm việc nhóm; tham gia các hoạt động trải nghiệm, du lịch hàng năm do đơn vị tổ chức;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
