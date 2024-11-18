Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Toà nhà Tecco Phù Liễn, p. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tiếp nhận và sắp xếp lịch làm việc của Giám đốc
- Thực hiện nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến văn hoá Mỹ để phục vụ cho việc xây dựng các kênh youtube có liên quan.
- Hỗ trợ phỏng vấn trong các buổi phỏng vấn cần sử dụng tiếng Anh
- Hỗ trợ các phòng ban khác để định hình tiêu chuẩn content cho các dự án kênh mới, viết và kiểm tra lại content Tiếng Anh

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ielts 6.0 trở lên
- Có kỹ năng văn phòng tốt
- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp và phân tích dữ liệu
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10 - 12 Triệu + Thưởng KPI
- Hưởng đầy đủ BHXH và các chế độ người lao động
- Được tham gia sinh hoạt trong môi trường trẻ, năng động, phát triển, làm việc nhóm; tham gia các hoạt động trải nghiệm, du lịch hàng năm do đơn vị tổ chức;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Tecco Phù Liễn, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

