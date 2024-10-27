Tuyển Tiếng Nhật Công Ty TNHH Dịch Vụ Logitem Việt Nam Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Logitem Việt Nam Miền Bắc
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công Ty TNHH Dịch Vụ Logitem Việt Nam Miền Bắc

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Logitem Việt Nam Miền Bắc

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Lái xe ô tô phục vụ việc đưa đón cán bộ quản lý người Nhật Bản đi làm tại Hà nội và các tỉnh lân cận.
- Bảo quản, giữ gìn và sử dụng phương tiện theo quy định của Công ty.
- Hỗ trợ các công việc khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam giới; Tuổi đời từ 22 – 45. Có bằng lái xe hạng B2 hoặc C, D, E
- Biết tiếng Anh hoặc tiếng Nhật giao tiếp .
- Có kinh nghiệm lái xe văn phòng từ 01 năm trở lên, ưu tiên người có kinh nghiệm phục vụ khách nước ngoài
- Đủ sức khỏe để lái xe theo quy định của pháp luật.
- Chăm chỉ, nhiệt tình và sẵn sàng làm việc ngoài giờ theo quy định của Công ty

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Logitem Việt Nam Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

- Công việc ổn định lâu dài., thu nhập từ 10.000.000 đ - 14.000.000 đ
- Được trả lương tháng thứ 13 ( 3 lần/năm) vào các dịp lễ tết
- Được đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Được hưởng tiền lương khi nghỉ phép, ốm đau và các chế độ khác theo đúng quy đinh của pháp luật
- Được hưởng các chế độ phúc lợi: nghỉ mát, hiếu hỉ, ốm đau, lễ tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Logitem Việt Nam Miền Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Logitem Việt Nam Miền Bắc

Công Ty TNHH Dịch Vụ Logitem Việt Nam Miền Bắc

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

