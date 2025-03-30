Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DOUBLE WIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 40 Triệu

Mức lương 18 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa GS1 Smart City Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Xây dựng và phát triển kênh TikTok của công ty theo phong cách giải trí, viral.

Sáng tạo, sản xuất video ngắn về chủ đề đầu tư tài chính, trade, giúp thu hút khách hàng cho nền tảng website của công ty.

Lên ý tưởng, viết kịch bản, quay và chỉnh sửa video phù hợp với xu hướng TikTok.

Phối hợp với team marketing để tối ưu nội dung và tăng tương tác.

Theo dõi xu hướng thị trường, cập nhật các trend mới để áp dụng vào nội dung kênh.

Không cần kiến thức tài chính, chỉ cần đam mê sáng tạo nội dung, còn lại sẽ được đào tạo!

Có kinh nghiệm sản xuất video TikTok, biết cách bắt trend và tạo viral content.

Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa video như CapCut, Premiere, After Effects (cơ bản).

Có kỹ năng diễn xuất tự nhiên trước máy quay là một lợi thế.

Có tư duy sáng tạo, không ngại thử nghiệm nội dung mới.

Biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DOUBLE WIN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 15 - 30 triệu VND/tháng + Thưởng hiệu suất cao (thương lượng theo năng lực).

Hỗ trợ thiết bị quay, ngân sách quảng cáo, tạo điều kiện để phát triển kênh.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp sáng tạo và hỗ trợ nhau.

Được đào tạo kiến thức về tài chính, trade để làm nội dung chuyên sâu hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DOUBLE WIN

