Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tiktok

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến lược xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của công ty trong lĩnh vực dược mỹ phẩm, thương mại điện tử
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đề xuất các chiến lược phù hợp.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (sản xuất, bán lẻ,...) để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của các hoạt động xây dựng thương hiệu.
Quản lý và giám sát ngân sách marketing, đảm bảo hiệu quả chi tiêu.
Phát triển và quản lý các kênh truyền thông, bao gồm cả online và offline.
Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và đề xuất các cải tiến.
Báo cáo định kỳ về tiến độ và kết quả công việc cho cấp trên.
Tham gia vào các sự kiện, triển lãm để quảng bá thương hiệu.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác truyền thông, báo chí.
Lên chiến dịch booking và affiliate nhằm đáp ứng yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và bảo vệ thương hiệu, đặc biệt trong việc thực chiến trên nền tảng tiktok.
Hiểu biết sâu rộng về các kênh truyền thông và phương pháp marketing hiện đại.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch và quản lý dự án tốt.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm xuất sắc.
Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu marketing là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 20-30tr+thưởng.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong một môi trường năng động và chuyên nghiệp.
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (ví dụ: thưởng lễ, tết, nghỉ mát,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 47-10th Ave - Sunrise K, Khu đô thị The Manor Central Park, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

