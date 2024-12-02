Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Phát triển và thực hiện các chiến lược xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của công ty trong lĩnh vực dược mỹ phẩm, thương mại điện tử

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đề xuất các chiến lược phù hợp.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (sản xuất, bán lẻ,...) để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của các hoạt động xây dựng thương hiệu.

Quản lý và giám sát ngân sách marketing, đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Phát triển và quản lý các kênh truyền thông, bao gồm cả online và offline.

Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và đề xuất các cải tiến.

Báo cáo định kỳ về tiến độ và kết quả công việc cho cấp trên.

Tham gia vào các sự kiện, triển lãm để quảng bá thương hiệu.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác truyền thông, báo chí.

Lên chiến dịch booking và affiliate nhằm đáp ứng yêu cầu của công ty.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và bảo vệ thương hiệu, đặc biệt trong việc thực chiến trên nền tảng tiktok.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh truyền thông và phương pháp marketing hiện đại.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch và quản lý dự án tốt.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm xuất sắc.

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu marketing là một lợi thế.

Mức lương 20-30tr+thưởng.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong một môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (ví dụ: thưởng lễ, tết, nghỉ mát,...)

