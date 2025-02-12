Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT TUẤN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT TUẤN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT TUẤN
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT TUẤN

Tiktok

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT TUẤN

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 23 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Viết kịch bản, sáng tạo, sản xuất nội dung video cho kênh Youtube/Tiktok
- Lập kế hoạch, triển khai, theo dõi, tối ưu hoạt động truyền thông trên kênh Youtube/Tiktok của công ty
- Nghiên cứu trend, sáng tạo và ứng dụng trend sản xuất nội dung video viral trên Youtube/Tiktok
- Phối hợp với editor trong quá trình quay dựng & ra sản phẩm cuối cùng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi từ 22-30, Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Marketing, Truyền thông & tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Content creator trên nền tảng Youtube/Tiktok.
- Yêu thích công việc sáng tạo nội dung, hình ảnh, có khả năng sử dụng cơ bản các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, video....
- Có khả năng tìm kiếm ý tưởng tốt, biên tập, tổng hợp, đánh giá thông tin nhanh nhạy bắt kịp xu hướng, tư duy tốt về hình ảnh.
- Nhạy cảm và đam mê với việc phát hiện, kể và hiện thực hóa được những câu chuyện hay, tạo cảm xúc.
- Giọng nói tốt, ngoại hình ưa nhìn
-Yêu cầu ứng viên hoạt ngôn, khả năng dẫn tự nhiên và Có khả năng đứng trước ống kính, không ngại camera
- Khả năng viết tốt & sử dụng ngôn từ linh hoạt.
- Am hiểu các lĩnh vực: sản phẩm công nghệ, thiết bị máy tính,điện thoại... là một lợi thế.
- Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc & muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT TUẤN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 12tr (tùy năng lực & kinh nghiệm) + Phụ cấp.
- Bonus hàng năm: Lương tháng thứ 13; Review lương 1-2 lần/năm.
- Được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết, hiếu, hỷ team building....
- Được thưởng các ngày Lễ, Tết, theo quy định công ty.
- Được ký Hợp đồng lao động, đóng BHXH – BHYT – BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.
- Nghỉ phép năm 12 ngày/ năm khi lên chính thức
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT TUẤN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT TUẤN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT TUẤN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Số 23 Phố Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tiktok-thu-nhap-10-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job292048
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACV Entertainment
Tuyển Tiktok Công ty TNHH ACV Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH ACV Entertainment
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Tiktok Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam
Tuyển Tiktok Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH
Tuyển Tiktok Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Tuyển Tiktok Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.6 - 7.6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACV Entertainment
Tuyển Tiktok Công ty TNHH ACV Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH ACV Entertainment
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Tiktok Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam
Tuyển Tiktok Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH
Tuyển Tiktok Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Tuyển Tiktok Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.6 - 7.6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiktok Công ty TNHH Pomo Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Pomo Quốc Tế
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN KINH DOANH TRỰC TUYẾN TTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN KINH DOANH TRỰC TUYẾN TTV
Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DOUBLE WIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DOUBLE WIN
18 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
3 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiktok Q-ADAM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Q-ADAM VIỆT NAM
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiktok Adpia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Adpia
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH BOLE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH BOLE MEDIA
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ IGC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ IGC
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN KHOA HỌC DƯỢC LIỆU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN KHOA HỌC DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok Meraki Medi Spa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Meraki Medi Spa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiktok Adpia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Adpia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiktok Công ty TNHH Xuất nhập khẩu ANFU Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Xuất nhập khẩu ANFU Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH MTV MOMMY & BABY CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MTV MOMMY & BABY CENTER
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok BUBBLE CULTURAL MEDIA COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu BUBBLE CULTURAL MEDIA COMPANY LIMITED
12 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiktok Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiktok Công ty TNHH ACV Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH ACV Entertainment
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm