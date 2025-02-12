Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT TUẤN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Viết kịch bản, sáng tạo, sản xuất nội dung video cho kênh Youtube/Tiktok

- Lập kế hoạch, triển khai, theo dõi, tối ưu hoạt động truyền thông trên kênh Youtube/Tiktok của công ty

- Nghiên cứu trend, sáng tạo và ứng dụng trend sản xuất nội dung video viral trên Youtube/Tiktok

- Phối hợp với editor trong quá trình quay dựng & ra sản phẩm cuối cùng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi từ 22-30, Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Marketing, Truyền thông & tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Content creator trên nền tảng Youtube/Tiktok.

- Yêu thích công việc sáng tạo nội dung, hình ảnh, có khả năng sử dụng cơ bản các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, video....

- Có khả năng tìm kiếm ý tưởng tốt, biên tập, tổng hợp, đánh giá thông tin nhanh nhạy bắt kịp xu hướng, tư duy tốt về hình ảnh.

- Nhạy cảm và đam mê với việc phát hiện, kể và hiện thực hóa được những câu chuyện hay, tạo cảm xúc.

- Giọng nói tốt, ngoại hình ưa nhìn

-Yêu cầu ứng viên hoạt ngôn, khả năng dẫn tự nhiên và Có khả năng đứng trước ống kính, không ngại camera

- Khả năng viết tốt & sử dụng ngôn từ linh hoạt.

- Am hiểu các lĩnh vực: sản phẩm công nghệ, thiết bị máy tính,điện thoại... là một lợi thế.

- Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc & muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT TUẤN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 12tr (tùy năng lực & kinh nghiệm) + Phụ cấp.

- Bonus hàng năm: Lương tháng thứ 13; Review lương 1-2 lần/năm.

- Được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết, hiếu, hỷ team building....

- Được thưởng các ngày Lễ, Tết, theo quy định công ty.

- Được ký Hợp đồng lao động, đóng BHXH – BHYT – BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.

- Nghỉ phép năm 12 ngày/ năm khi lên chính thức

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT TUẤN

