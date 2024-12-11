Tuyển Tiktok Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5 Phạm Khánh Dư, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Thỏa thuận

- Livestream giới thiệu sản phẩm trên nền tảng

- Giao tiếp giải đáp thắc mắc của người xem livestream

- Tạo nội sáng tạo và hấp dẫn để thu hút người xem

- Không cần live mặt, live tay đeo trang sức

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 22 – 35 tuổi

- Trình độ: Sinh viên các trường CĐ/Đại học, chấp nhận sinh viên đang chờ bằng

- Không nói ngọng, nói năng lưu loát, giọng nói dễ nghe

- Có khả năng sáng tạo nội dung là một lợi thế

- Tư duy khoa học, logic - Chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc

Tại Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8.000.000đ/ tháng hoặc 120k/h theo ca + Hoa hồng doanh số

- Thời gian làm việc: 6h/ngày

- Địa điểm làm việc: Số 5 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Chế độ phúc lợi: Sinh nhật tháng, hoạt động teambuilding, chế độ tăng ca, lễ tết theo luật lao động .....

- Tổng thu nhập lên tới 15.000.000đ – 20.000.000đ/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.