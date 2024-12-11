Tuyển Tiktok Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 5 Phạm Khánh Dư, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Thỏa thuận
- Livestream giới thiệu sản phẩm trên nền tảng
- Giao tiếp giải đáp thắc mắc của người xem livestream
- Tạo nội sáng tạo và hấp dẫn để thu hút người xem
- Không cần live mặt, live tay đeo trang sức
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 22 – 35 tuổi
- Trình độ: Sinh viên các trường CĐ/Đại học, chấp nhận sinh viên đang chờ bằng
- Không nói ngọng, nói năng lưu loát, giọng nói dễ nghe
- Có khả năng sáng tạo nội dung là một lợi thế
- Tư duy khoa học, logic - Chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc
Tại Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 8.000.000đ/ tháng hoặc 120k/h theo ca + Hoa hồng doanh số
- Thời gian làm việc: 6h/ngày
- Địa điểm làm việc: Số 5 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Chế độ phúc lợi: Sinh nhật tháng, hoạt động teambuilding, chế độ tăng ca, lễ tết theo luật lao động .....
- Tổng thu nhập lên tới 15.000.000đ – 20.000.000đ/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
