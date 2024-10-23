Tuyển Tiktok Công ty TNHH Công Nghệ Số Khởi Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Công Nghệ Số Khởi Việt
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty TNHH Công Nghệ Số Khởi Việt

Tiktok

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Công ty TNHH Công Nghệ Số Khởi Việt

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Khởi Việt Media A6/D21 Ngõ 11 Duy Tân

- Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Livestream trên kênh TikTok để giới thiệu sản phẩm, nhãn hàng, công dụng, giá bán, chương trình khuyến mãi và các thông tin liên quan đến sản phẩm. Tư vấn khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Học và ghi nhớ thông tin sản phẩm để có thể tư vấn khách hàng một cách chính xác và hiệu quả. Quay video và xây dựng hình ảnh cá nhân trên TikTok.
Livestream trên kênh TikTok để giới thiệu sản phẩm, nhãn hàng, công dụng, giá bán, chương trình khuyến mãi và các thông tin liên quan đến sản phẩm.
Tư vấn khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
Học và ghi nhớ thông tin sản phẩm để có thể tư vấn khách hàng một cách chính xác và hiệu quả.
Quay video và xây dựng hình ảnh cá nhân trên TikTok.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 18-25, có ngoại hình. Có kinh nghiệm bán hàng hoặc livestream. Giao tiếp lưu loát trôi chảy, hoạt ngôn, đối đáp dí dỏm, nhanh nhẹn. Chịu được áp lực công việc, có cá tính, chủ động trong công việc
Độ tuổi: 18-25, có ngoại hình.
Có kinh nghiệm bán hàng hoặc livestream.
Giao tiếp lưu loát trôi chảy, hoạt ngôn, đối đáp dí dỏm, nhanh nhẹn.
Chịu được áp lực công việc, có cá tính, chủ động trong công việc

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Số Khởi Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 – 12.000.000 + hoa hồng + thưởng. Được đào tạo, chỉ cần bạn có tiềm năng. Được tham gia các dự án của công ty. Môi trường làm việc năng động, thoải mái, thân thiện. Phát triển tối đa tiềm năng của bản thân. Nhân viên chính thức được công ty hỗ trợ đóng BHXH, 12 ngày phép/ năm
Lương cứng: 8.000.000 – 12.000.000 + hoa hồng + thưởng.
Được đào tạo, chỉ cần bạn có tiềm năng.
Được tham gia các dự án của công ty.
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, thân thiện.
Phát triển tối đa tiềm năng của bản thân.
Nhân viên chính thức được công ty hỗ trợ đóng BHXH, 12 ngày phép/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Số Khởi Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công Nghệ Số Khởi Việt

Công ty TNHH Công Nghệ Số Khởi Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

