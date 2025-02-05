Tuyển Tiktok Công ty Cổ phần sách Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị và phát triển kênh TikTok.

Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của Tiktok.

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá đối tượng, thị hiếu khán giả từ đó đưa ra kế hoạch phát triển kênh theo từng giai đoạn phù hợp.

Đảm bảo đúng tiến độ KPI đã đề ra. Báo cáo lên cấp trên về hiệu quả hoạt động công việc.

Theo dõi và phản hồi bình luận, tin nhắn từ người dùng để tăng tương tác với cộng đồng.

Phối hợp với team Content, Design, và PR để đồng bộ hóa các chiến dịch marketing trên các nền tảng khác.

Làm việc với KOLs, KOCs trên TikTok để thực hiện các chiến dịch quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Livestream bán sản phẩm trong giỏ hàng ( sách)

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý hoặc sản xuất nội dung trên TikTok.

Hiểu, biết, nắm vững quy luật hoạt động của các Kênh truyền thông như Tiktok, Youtube

Am hiểu nền tảng TikTok, các tính năng chỉnh sửa video, và xu hướng người dùng.

Kỹ năng sáng tạo nội dung, lên ý tưởng kịch bản và dựng video.

Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video như CapCut là 1 lợi thế.

Tư duy sáng tạo và bắt trend nhanh.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng phối hợp làm việc nhóm.

Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc đúng deadline.

Có kinh nghiệm làm việc với KOLs hoặc các chiến dịch TikTok Ads.

Tại Công ty Cổ phần sách Bách Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực

Thưởng KPI

Được tham gia các khóa đào tạo - huấn luận phát triển năng lực

Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép và chế độ khác theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

