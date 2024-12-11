Tuyển Tiktok Công ty TNHH BigBic làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH BigBic
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Công ty TNHH BigBic

Tiktok

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Công ty TNHH BigBic

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lotus 5, Khu đô thị chức năng Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

+ Nghiên cứu thị trường Mỹ trên các nền tảng như Facebook, TikTok để tìm hiểu sở thích và nhu cầu của khách hàng.
+ Sáng tạo, biên soạn nội dung, ý tưởng; cùng team content sản xuất video quảng cáo và giới thiệu sản phẩm POD.
+ Quản lý kênh tiktok shop của team

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Biết dùng capcut hoặc một vài phần mềm edit video khác
+ Yêu thích việc sáng tạo nội dung, có gu thẩm mỹ
+ Tiếng Anh đọc hiểu khá

Tại Công ty TNHH BigBic Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7-9 triệu + thưởng
+ Công ty hỗ trợ đầy đủ máy tính, thiết bị phục vụ cho công việc
+ Được đào tạo, hướng dẫn công việc chi tiết
+ Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, ngành nghề xu hướng hiện nay
+ Nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của Luật Lao động
+ Thưởng nóng dựa trên hiệu quả công việc.
+ Đóng BHXH đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BigBic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH BigBic

Công ty TNHH BigBic

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Toà S3 Vinhomes Skylakes Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

