Tuyển Tiktok Công ty TNHH BigBic làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Công ty TNHH BigBic
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lotus 5, Khu đô thị chức năng Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
+ Nghiên cứu thị trường Mỹ trên các nền tảng như Facebook, TikTok để tìm hiểu sở thích và nhu cầu của khách hàng.
+ Sáng tạo, biên soạn nội dung, ý tưởng; cùng team content sản xuất video quảng cáo và giới thiệu sản phẩm POD.
+ Quản lý kênh tiktok shop của team
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Biết dùng capcut hoặc một vài phần mềm edit video khác
+ Yêu thích việc sáng tạo nội dung, có gu thẩm mỹ
+ Tiếng Anh đọc hiểu khá
Tại Công ty TNHH BigBic Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 7-9 triệu + thưởng
+ Công ty hỗ trợ đầy đủ máy tính, thiết bị phục vụ cho công việc
+ Được đào tạo, hướng dẫn công việc chi tiết
+ Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, ngành nghề xu hướng hiện nay
+ Nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của Luật Lao động
+ Thưởng nóng dựa trên hiệu quả công việc.
+ Đóng BHXH đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BigBic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
