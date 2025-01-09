Tuyển Tiktok Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo OneTik làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 419B Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Quản lý và phát triển đội nhóm Tiktok, đảm bảo hiệu suất và chất lượng nội dung

Xây dựng chiến lược nội dung và kế hoạch sản xuất video Tiktok phù hợp với sản phẩm của khách hàng

Phân tích xu hướng và tối ưu hóa nội dung để tăng tương tác và lượt xem

Chịu trách nhiệm doanh số mảng Tiktok

Phối hợp với các bộ phận khác như Marketing, Bán hàng để đảm bảo tính nhất quán trong chiến lược truyền thông

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và đề xuất cải tiến nội dung

Quản lý ngân sách và tài nguyên được phân bổ cho hoạt động Tiktok

Triển khai hoạt động quảng cáo trên tiktok

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sàn TMĐT, Tiktok

Có kiến thức sâu rộng về xu hướng Tiktok và cách tạo nội dung viral

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm tốt

Khả năng sáng tạo nội dung video hấp dẫn và phù hợp với thương hiệu

Hiểu biết về marketing số và quảng cáo trên nền tảng Tiktok

Tư duy chiến lược và khả năng thích ứng nhanh với các thay đổi của nền tảng

Quyền Lợi

Lương cứng: 10-15 triệu/ tháng (lương cứng + commission: thu nhập 20-30tr)

Làm việc fulltime tại văn phòng từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

Được đào tạo, phát triển trong công việc, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Review lương định kỳ 3 tháng

Được làm việc với nhiều chủ shop, nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, phát triển tư duy kinh doanh.

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển

