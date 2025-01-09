Tuyển Tiktok Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo OneTik làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo OneTik
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Quản lý và phát triển đội nhóm Tiktok, đảm bảo hiệu suất và chất lượng nội dung
Xây dựng chiến lược nội dung và kế hoạch sản xuất video Tiktok phù hợp với sản phẩm của khách hàng
Phân tích xu hướng và tối ưu hóa nội dung để tăng tương tác và lượt xem
Chịu trách nhiệm doanh số mảng Tiktok
Phối hợp với các bộ phận khác như Marketing, Bán hàng để đảm bảo tính nhất quán trong chiến lược truyền thông
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và đề xuất cải tiến nội dung
Quản lý ngân sách và tài nguyên được phân bổ cho hoạt động Tiktok
Triển khai hoạt động quảng cáo trên tiktok
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức sâu rộng về xu hướng Tiktok và cách tạo nội dung viral
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm tốt
Khả năng sáng tạo nội dung video hấp dẫn và phù hợp với thương hiệu
Hiểu biết về marketing số và quảng cáo trên nền tảng Tiktok
Tư duy chiến lược và khả năng thích ứng nhanh với các thay đổi của nền tảng
Tại Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo OneTik Thì Được Hưởng Những Gì
thu nhập 20-30tr
Làm việc fulltime tại văn phòng từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7.
Được đào tạo, phát triển trong công việc, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Review lương định kỳ 3 tháng
Được làm việc với nhiều chủ shop, nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, phát triển tư duy kinh doanh.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.
Môi trường làm việc trẻ trung,
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo OneTik
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
