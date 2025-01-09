Tuyển Tiktok Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo OneTik làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Tiktok Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo OneTik làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo OneTik
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo OneTik

Tiktok

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo OneTik

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 419B Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý và phát triển đội nhóm Tiktok, đảm bảo hiệu suất và chất lượng nội dung
Xây dựng chiến lược nội dung và kế hoạch sản xuất video Tiktok phù hợp với sản phẩm của khách hàng
Phân tích xu hướng và tối ưu hóa nội dung để tăng tương tác và lượt xem
Chịu trách nhiệm doanh số mảng Tiktok
Phối hợp với các bộ phận khác như Marketing, Bán hàng để đảm bảo tính nhất quán trong chiến lược truyền thông
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và đề xuất cải tiến nội dung
Quản lý ngân sách và tài nguyên được phân bổ cho hoạt động Tiktok
Triển khai hoạt động quảng cáo trên tiktok

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sàn TMĐT, Tiktok
Có kiến thức sâu rộng về xu hướng Tiktok và cách tạo nội dung viral
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm tốt
Khả năng sáng tạo nội dung video hấp dẫn và phù hợp với thương hiệu
Hiểu biết về marketing số và quảng cáo trên nền tảng Tiktok
Tư duy chiến lược và khả năng thích ứng nhanh với các thay đổi của nền tảng

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo OneTik Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10-15 triệu/ tháng (lương cứng + commission: thu nhập 20-30tr)
thu nhập 20-30tr
)
Làm việc fulltime tại văn phòng từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7.
Được đào tạo, phát triển trong công việc, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Review lương định kỳ 3 tháng
Được làm việc với nhiều chủ shop, nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, phát triển tư duy kinh doanh.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.
Môi trường làm việc trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo OneTik

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo OneTik

Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo OneTik

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, 419B Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

