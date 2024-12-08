Tuyển Tiktok Công ty TNHH BigBic làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Công ty TNHH BigBic
Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lotus 5, Khu đô thị chức năng Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 3 - 6 Triệu
+Tìm kiếm các trend, xu thế, thông tin ở Mỹ để lên ý tưởng bán hàng POD
+ Kết hợp team design hoàn thiện thiết kế sản phẩm POD
+ Kết hợp team media để tạo ra video bán hàng và xây dựng kênh bán hàng trên Tiktok shop
Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tiếng Anh đọc hiểu khá
+ Máu kiếm tiền, nhiệt huyết
+ Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, tư duy nhanh nhẹn
+ Máu kiếm tiền, nhiệt huyết
+ Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, tư duy nhanh nhẹn
Tại Công ty TNHH BigBic Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương:
+ Thử việc: 20k/1h (Thử việc từ 3 - 7 ngày)
+ Chính thức: 25k/1h
- Quyền lợi:
+ Công ty hỗ trợ đầy đủ máy tính, thiết bị phục vụ cho công việc
+ Được đào tạo, hướng dẫn công việc chi tiết
+ Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, ngành nghề xu hướng hiện nay
+ Nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của Luật Lao động
+ Thưởng nóng dựa trên hiệu quả công việc.
+ Hỗ trợ con dấu (nếu cần) cho các bạn sinh viên
+ Thử việc: 20k/1h (Thử việc từ 3 - 7 ngày)
+ Chính thức: 25k/1h
- Quyền lợi:
+ Công ty hỗ trợ đầy đủ máy tính, thiết bị phục vụ cho công việc
+ Được đào tạo, hướng dẫn công việc chi tiết
+ Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, ngành nghề xu hướng hiện nay
+ Nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của Luật Lao động
+ Thưởng nóng dựa trên hiệu quả công việc.
+ Hỗ trợ con dấu (nếu cần) cho các bạn sinh viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BigBic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI