Tuyển Tiktok Công ty TNHH BigBic làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Công ty TNHH BigBic
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Công ty TNHH BigBic

Tiktok

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Công ty TNHH BigBic

Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lotus 5, Khu đô thị chức năng Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

+Tìm kiếm các trend, xu thế, thông tin ở Mỹ để lên ý tưởng bán hàng POD
+ Kết hợp team design hoàn thiện thiết kế sản phẩm POD
+ Kết hợp team media để tạo ra video bán hàng và xây dựng kênh bán hàng trên Tiktok shop

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tiếng Anh đọc hiểu khá
+ Máu kiếm tiền, nhiệt huyết
+ Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, tư duy nhanh nhẹn

Tại Công ty TNHH BigBic Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương:
+ Thử việc: 20k/1h (Thử việc từ 3 - 7 ngày)
+ Chính thức: 25k/1h
- Quyền lợi:
+ Công ty hỗ trợ đầy đủ máy tính, thiết bị phục vụ cho công việc
+ Được đào tạo, hướng dẫn công việc chi tiết
+ Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, ngành nghề xu hướng hiện nay
+ Nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của Luật Lao động
+ Thưởng nóng dựa trên hiệu quả công việc.
+ Hỗ trợ con dấu (nếu cần) cho các bạn sinh viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BigBic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH BigBic

Công ty TNHH BigBic

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Toà S3 Vinhomes Skylakes Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

